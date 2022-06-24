Мінкульт анонсував створення "білих списків" російських артистів: що це означає

У міністерстві розповіли, як артисти з РФ зможуть залишитись в українському культурному просторі, незважаючи на військову агресію Росії.

В Україні з'явиться "білий список" виконавців із Росії, творчість яких зможе продовжувати поширюватися в українському інформаційному просторі, незважаючи на агресію РФ. Зокрема йдеться про артистів, які засудили її та відкрито підтримували Україну. Про це в п'ятницю, 24 червня, повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко в ході брифінгу.

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"Цього тижня було схвалено важливі закони… Збільшення квоти для української музики, обмеження для російських виконавців і для російських книг. Встановлення "білих списків" російських виконавців, чия музика зможе поширюватися в Україні… якщо вони потраплять до "білого списку". Якщо вони підтримували Україну, засуджували агресію..." — сказав заступник міністра.

За словами чиновника, у розпорядженні Мінкульту є дані аналітики, згідно з якими квоти на присутність української музики у вітчизняному інформаційному просторі "фактично перевиконуються". Шевченко зазначив, що з початку повномасштабної війни РФ проти України зросла частка використання української музики й української мови загалом.

"Дивитимемося, як буде працювати "білий список". Думаю, у процесі виконання цієї процедури якісь питання виникатимуть, але ми оперативно їх оброблятимемо", — запевнив Шевченко.

Нагадаємо, наприкінці травня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який передбачає заборону відтворення в публічному просторі творів російських музикантів, які не засудили війну РФ проти України. Відповідну ініціативу схвалив український парламент 19 червня.

Раніше ми писали, що Мінкульт України закликав припинити культурну співпрацю з Росією.