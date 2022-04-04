Мінкульт України закликав припинити культурну співпрацю з Росією

У міністерстві вважають, що тези про "братні народи" та спільну культуру є маніпулятивними та принижують культурну спадщину українського народу.

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Міністерство культури та інформаційної політики України виступає проти будь-якого культурного діалогу з Росією на час війни. Про це заявив у Facebook міністр культури Олександр Ткаченко.

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Міністр наголосив, що до моменту виведення окупаційних військ із території України необхідно припинити будь-яку співпрацю з російськими інститутами у сфері культури та медіа, а також із тими представниками РФ за кордоном, які відкрито підтримують російську агресію в Україні або мовчать про цю війну.

Також Ткаченко закликав припинити співпрацю з діячами культури, які незаконно перетинали кордони ОРДЛО та Криму.

"Під час війни неможливе ніяке російсько-українське культурне примирення. За жодних обставин. Будь-які тези про "братні народи" та спільну культуру лише маніпулятивні, які ми в Міністерстві культури та інформаційної політики України наполегливо закликаємо сприймати як такі, що принижують суб'єктність українського народу та його власну культурну спадщину", — йдеться в заяві.

Ткаченко додав, що участь українських культурних діячів у спільних проєктах під гаслами "ми — за мир" є спробою маніпуляцій щодо справжніх причин війни, розв'язаної путінським режимом.

Тим часом міністр зазначив, що Мінкульт не закликає ізолюватися від тих представників культурної спільноти, які сповідують демократичні цінності та категорично засуджують війну в Україні, називаючи "речі своїми іменами". Проте, на думку Ткаченка, неприпустиме "зміщення фокусу реальності", яке полягає в багаторічній боротьбі українського народу за свою незалежність та ідентичність і від злочинів, які вчиняє Росія щодо українців.

Раніше повідомлялося, що український режисер Олег Боднарчук розповів про ставлення до російських колег таісвою співпрацю з російським ринком. За його словами, незважаючи на "ментальну прірву" між двома країнами, у Росії все ж таки існують адекватні люди, з якими слід розмовляти.

Українські зірки 3 квітня продовжили флешмоб у мережі та разом заспівали українську народну пісню "Ой у лузі червона калина". Після цього до флешмобу приєдналося багато українських артистів.