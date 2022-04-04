Минкульт Украины призвал прекратить культурное сотрудничество с Россией

В министерстве считают, что тезисы о "братских народах" и общей культуре являются манипулятивными и унижают культурное наследие украинского народа.

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Министерство культуры и информационной политики Украины выступает против любого культурного диалога с Россией на время войны Об этом заявил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.

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Министр подчеркнул, что до момента вывода оккупационных войск с территории Украины необходимо прекратить всякое сотрудничество с российскими институтами в сфере культуры и медиа, а также с теми представителями РФ за рубежом, которые открыто поддерживают российскую агрессию в Украине или молчат об этой войне.

Также Ткаченко призвал прекратить сотрудничество с деятелями культуры, которые незаконно пересекали границы ОРДЛО и Крыма.

"Во время войны невозможно никакое русско-украинское культурное примирение. Ни при каких обстоятельствах. Любые тезисы о "братских народах" и общей культуре лишь манипулятивны, которые мы в Министерстве культуры и информационной политики Украины настоятельно призываем воспринимать, как унижающие субъектность украинского народа и его собственное культурное наследие", — говорится в заявлении.

Ткаченко добавил, что участие украинских деятелей культуры в совместных проектах под лозунгами "мы — за мир" является попыткой манипуляций относительно подлинных причин войны, развязанной путинским режимом.

Тем временем министр отметил, что Минкульт не призывает изолироваться от тех представителей культурного сообщества, которые исповедуют демократические ценности и категорически осуждают войну в Украине, называя "вещи своими именами". Однако, по мнению Ткаченко, недопустимо "смещение фокуса реальности", которое заключается в многолетней борьбе украинского народа за свою независимость и идентичность, и от преступлений, совершаемых Россией в отношении украинцев.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Боднарчук рассказал об отношении к российским коллегам и своем сотрудничестве с российским рынком. По его словам, несмотря на "ментальную пропасть" между двумя странами, в России все же существуют адекватные люди, с которыми следует разговаривать.

Украинские звезды 3 апреля продолжили флешмоб в Сети и вместе спели украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина". После этого к флешмобу присоединились многие украинские артисты.