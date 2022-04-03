Украинский режиссер Боднарчук раскритиковал своих коллег из России

Раньше Боднарчук активно работал на российском рынке.

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41-летний украинский режиссер Олег Боднарчук дал интервью на YouTube-канале DOROTYE и раскритиковал своих коллег из России.

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По словам Боднарчука, у российских медийных персон давно заклеены рты.

"Это больше похоже на Северную Корею. У них уже давно заклеены роты. У них есть традиция: чем ближе ты к власти, тем длиннее у тебя язык для того, чтобы этой власти подлизывать все места", – охарактеризовал молчание своих коллег украинский режиссер, ранее активно сотрудничавший с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ани Лорак и другими популярными в России знаменитостями.

По словам Олега, между Россией и Украиной ментальная пропасть, однако там все еще есть адекватные люди и с ними следует разговаривать.

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Прокомментировал кинорежиссер и ситуацию вокруг своей подруги, певицы Ани Лорак, звезду славы которой забрали из аллеи в Черновцах из-за молчания по поводу решения путинского режима полномасштабно вторгнуться в Украину. По его словам, он удивлен, что звезда вернулась на свое место, ведь в 2015-м ее оттуда уже забирали. Также Боднарчук расстроен тем, что Лорак не позвонила и не спросила, как у него дела и требует ли он поддержки в такой ситуации.

Сам Олег Боднарчук в 2014 году отказался работать на рынке РФ, однако в 2018, посчитав конфликт на востоке Украины замороженным, а войну гибридной, режиссер вернулся на рынок страны-агрессора.

Напомним, ранее украинский певец из Херсона Макс Барских публично выразил свою неприязнь к россиянам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявил, что запрещает использование своей музыки на российских площадках.

Также Фокус писал о смерти в блокированном Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Ранее он снял фильм о войне на Донбассе.