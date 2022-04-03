Український режисер Боднарчук розкритикував своїх колег з Росії

Раніше Боднарчук активно працював на російському ринку.

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41-річний український режисер Олег Боднарчук дав інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE та розкритикував своїх колег з Росії.

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За словами Боднарчука, у російських медійних осіб давно заклеєні роти.

"Це більше схоже на Північну Корею. У них вже давно заклеєні роти. У них є традиція: чим ближче ти до влади, тим довший у тебе язик для того, щоб цій владі підлизувати всі місця", – охарактеризував мовчання своїх колег український режисер, який раніше активно співпрацював з Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим, Ані Лорак та іншими популярними в Росії знаменитостями. За словами Олега, між Росією та Україною ментальна прірва, проте там усе ще є адекватні люди і з ними варто розмовляти.

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Прокоментував кінорежисер і ситуацію навколо своєї подруги, співачки Ані Лорак, зірку слави якої забрали з алеї в Чернівцях через мовчання щодо рішення путінського режиму повномасштабно вторгнутися в Україну. За його словами, він здивований, що зірка повернулася на своє місце, адже у 2015 році її звідти вже забирали. Також Боднарчук засмучений тим, що Лорак не зателефонувала та не запитала, як у нього справи і чи потребує він підтримки в такій ситуації.

Сам Олег Боднарчук у 2014 році відмовився працювати на ринку РФ, проте у 2018, завважавши конфлікт на сході України замороженим а війну гібридною, режисер повернувся на ринок країни-агресора.

Нагадаємо, раніше український співак з Херсона Макс Барських публічно висловив свою неприязнь до росіян після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та заявив, що забороняє використання своєї музики на російських майданчиках.

Також Фокус писав про смерть у блокованому Маріуполі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Раніше він зняв фільм про війну на Донбасі.