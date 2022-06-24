Минкульт анонсировал создание "белых списков" российских артистов: что это значит

В министерстве рассказали, как артисты из РФ смогут остаться в украинском культурном пространстве, несмотря на военную агрессию России.

В Украине появится "белый список" исполнителей из России, творчество которых сможет продолжать распространяться в украинском информационном пространстве, несмотря на агрессию РФ. В частности, речь идет об артистах, которые осудили ее и открыто поддерживали Украину. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко в ходе брифинга.

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"На этой неделе были одобрены важные законы… Увеличение квоты для украинской музыки, ограничение для российских исполнителей и для российских книг. Установление "белых списков" российских исполнителей, чья музыка сможет распространяться в Украине… Для определенных российских исполнителей есть возможность сохраниться в украинском пространстве, если они попадут в "белый список". Если они поддерживали Украину, осуждали агрессию…", — сказал замминистра.

По словам чиновника, в распоряжении Минкульта есть данные аналитики, согласно которым, квоты на присутствие украинской музыки в отечественном информационном пространстве "фактически перевыполняются". Шевченко отметил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины возросла доля использования украинской музыки и украинского языка в целом.

"Будем смотреть, как будет работать "белый список". Думаю, в процессе выполнения этой процедуры какие-то вопросы будут возникать, но мы будем оперативно их обрабатывать", — заверил Шевченко.

Напомним, в конце мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий запрет на воспроизведение в публичном пространстве произведений российских музыкантов, которые не осудили войну РФ против Украины. Соответствующая инициатива была одобрена украинским парламентом 19 июня.

Ранее мы писали, что Минкульт Украины призвал прекратить культурное сотрудничество с Россией.