В Одесі хочуть залишити логотип авторства Артемія Лебедєва: дизайнер хотів "захоплення" міста

За словами місцевих чиновників, аналогів "якоря-серця" немає на пострадянському просторі. Автор проєкту, прихильник великої війни, просив російських окупантів "пройти ще трохи вперед та взяти" Одесу, щоб літати туди без візи.

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Одеська міськрада хоче залишити логотип міста, розроблений російським дизайнером Артемієм Лебедєвим. Про це сказав 20 квітня директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

Артемій Лебедєв підтримує російську агресію, він неодноразово відвідував окуповані території України. Президент України Володимир Зеленський 21 січня підписав укази про введення санкцій проти 24 організацій та 50 росіян, у тому числі й Лебедєва.

У липні 2022 року Лебедєв фотографувався на даху одного із приміщень захопленого окупантами Запорізької АЕС.

Туристичний символ Одеси "якір-серце" замовляла Асоціація "Туризм Одеси". Ліптуга стверджує, що він зазнає невеликих змін, але мерія від нього не відмовиться. За його словами, реалізація ідеї якоря-серця мала феноменальний успіх і не має аналогів на пострадянському просторі.

"Сьогодні цей символ використовується не лише у сфері туризму, а й у найнесподіваніших галузях. Він представляє Одесу на міжнародній арені, бронзові композиції якоря-серця сьогодні встановлені в Ларнаку, Марселі, Генуї, Регенсбургу, Клайпеді, очікується встановлення в Йокогамі та Маямі", – зазначив Іван Ліптуга.

Студія Артема Лебедєва, як сказав чиновник, у 2012 році мала офіс у Києві та зробила багато вдалих замовлень, пов'язаних з українськими знаменитостями. Іван Ліптуга не бачить причин для заміни "якоря-серця" іншим символом через політичну позицію Лебедєва.

"Щоб провести заміну, потрібні час та гроші, я не вірю в успіх цього заходу. Ми оновимо шрифти та інші елементи айдентики, деякі зміни відбудуться і з формою скульптури, проте проводити заміну не варто", — додав він.

Ліптуга також пояснив, що Лебедєв подарував Одесі цю роботу.

Артемій Лебедєв просив російських військових "взяти" Одесу

Прихильник великої війни Росії з Україною Артемій Лебедєв у квітні цього року під час прямого ефіру у своєму блозі просив російських окупантів "пройти ще трохи вперед та взяти" Одесу.

"Я, звичайно, проти війни, але нехай російська армія ще Одесу захопить. Дуже хочеться туди літати без візи", — заявив він.

Лебедєв додав, що "погані президенти" України винні у тому, що літаки "Москва-Одеса" не літають.

Лебедєв фотографувався на даху одного із приміщень Запорізької АЕС Фото: Instagram

"Наразі, коли йде війна, російські війська завойовують російські території, які завжди були російськими. Помилково вони були подаровані Україні, а Україна взяла і вирішила, що тепер можна не пускати туди росіян", — сказав дизайнер.

А Іван Ліптуга у 2019 році брав участь із Лебедєвим у розробці туристичного бренду невизнаного Придністров'я.

Держагентство України з розвитку туризму у березні цього року заявило про неприпустимість російського походження логотипа Одеси авторства Лебедєва. За словами голови агентства Мар'яни Олеськів, Україна не може бути представлена ​​на державному рівні з логотипом, намальованим російським пропагандистом, якому оголосила підозру СБУ.

"Неприпустимо сьогодні те, що одне з найкрасивіших, найбільших міст нашої країни, туристична перлина Одеса, презентується у світі роботою дизайнера країни-ворога, який висловлює дуже багато антиукраїнських позицій", — наголосила вона.

Вранці 14 квітня ім'я Артемія Лебедєва стерли зі скульптури "якір-серце" в Одесі.

"Асоціювати "якір-серце" з ім'ям Лебедєва, який давно перетнув межу моралі та етики, некоректно. Ми давно припинили з ним будь-яке спілкування, а логотип належить одеситам та місту", – пояснював тоді Іван Ліптуга.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Артемію Лебедєву за незаконне проникнення на територію ЗАЕС. За даними спецслужби, він зняв замовний матеріал для кремлівських ресурсів із захоплення української електростанції.

А в березні 2017 року СБУ заборонила Лебедєву в'їжджати в Україну. Росіянин називав "ідеальною" операцію Росії з окупації Криму.