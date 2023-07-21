Понад сотня постраждалих: на півночі Італії випав величезний град (відео)

За даними журналістів, град сягав розмірів тенісного м'яча, і це призвело до значної шкоди врожаю на полях і в садах.

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Сильний град обрушився на італійський регіон Венето, заподіявши значної шкоди і спричинивши травми у більш ніж ста осіб. Про це повідомляє місцеве Ansa.

Президент регіону Венето, Лука Зая, інформував про те, що загалом 110 осіб постраждали внаслідок граду, падіння дерев і розбитого скла.

Град досягав розмірів тенісного м'яча, і це призвело до значної шкоди врожаю на полях і в садах.

У Мантуї, регіоні Ломбардія, також повідомляють про град "розміром з лимон", який завдав серйозних ушкоджень десяткам автомобілів, панелям сонячних електростанцій, а також садам і городам. Негода мала значний вплив на місцевих жителів і сільське господарство.

Нагадаємо, що у квітні в турецькому місті Адана випав великий град, а потім він змінився проливними дощами. Бульвари та вулиці в багатьох частинах Адана затопило. Проливний дощ ішов увесь день, тому щонайменше три райони міста затопило. Деякі машини змивало водою через величезний потік, інші застрягли. Також зазначається, що в пастку потрапила одна з родин, яка вирушала у відпустку. Їм довелося вичерпувати воду з автомобіля відрами.

Також ЗМІ писали, що в Колумбії прокидається один із найсмертоносніших вулканів на Землі Невадо-дель-Руїс.