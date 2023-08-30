Россияне отступают в направлении Бердянска: почему именно здесь ВС РФ приходится труднее всего

На Бердянском направлении у россиян возникли серьезные проблемы, констатирует военный экспер Константин Машовец . Пожалуй, для них сейчас это самый проблемный участок фронта — из-за широкой линии наступления ВСУ

На Бердянском направлении противник начал отвод своих подразделений на рубеж с. Приютное – с. Заветное Желание, ведя упорные арьергардные бои. Подразделения 394-го мотострелкового полка (мсп) и 60-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) уже отошли из района Ривнопольских прудов и постепенно отходят еще южнее. Таким образом, на Бердянском направлении устанавливается ситуация нового качества. Вопрос удержания с. Приютное становится для противника "тактически важным" делом ближайших дней.

Пожалуй, стоит объяснить. Ключевой рокадной коммуникацией противника в полосе наступления украинских войск на Бердянском направлении является дорога, ведущая из района с. Новозлатополь до с. Новомайорское через с. Любимовка, с. Орлинское, с. Старомлиновка, с. Керменчик. По сути, именно на всей протяженности этой дороги и наступают украинские войска, ключевым узлом этой коммуникации является с. Старомлиновка, которая расположена на пересечении этой дороги и дорог, ведущих на север, в сторону с. Старомайорское и с. Урожайное, а также на юг в сторону с. Новопетрековка.

Понятно, что противник будет держаться за этот узел любой ценой. Кроме этого, противник оборудовал достаточно мощные батальонные районы обороны в рамках полос обороны полкового уровня, обустроенных противником на "концах" этой рокады — в районе с. Новозлатополь и в районе с. Новомайорское. Те подразделения, которые сейчас противник отводит на рубеж с. Приютное – с. Заветное Желание, как раз и должны прикрыть с севера западный отрезок этой рокады в зоне ответственности 5-й общевойсковой армии (ОВА) противника, а восточный отрезок — сфера ответственности части и соединения 36-й ОВА противника.

Понятно, что основные усилия противник будет концентрировать именно по оси главной дирекции украинского наступления, а именно в районе с. Старомлиновка и прилегающей к ней западнее и восточнее местности. Однако в этом отношении очень показательны два факта, связанные с этим обстоятельством: для фланговых районов полосы наступления ВСУ противник, очевидно, также выделяет довольно значительные силы и средства, и одну из ведущих ролей в "событиях на флангах" играют подразделения морской пехоты ВС РФ. В частности:

район Новозлатополь — Вишневое — Степное — Новоукраинское обороняется 143 мсп 127-й мотострелковой дивизии (мсд) 5-й ОВА, усиленный подразделениями 336-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП) Балтийского флота;

по рубежу с. Новомайорское – с. Шевченко развернулись подразделения 40-й обр МП Тихоокеанского флота ВС РФ, которые поддерживаются подразделениями 36-й омсбр 29-й ОВА и 1466-м мсп ТрО.

Но в целом в смысле возможностей противника удержать за собой два ключевых пункта на Бердянском направлении (с. Старомлиновка и с. Керменчик), чтобы не дать возможности передовым подразделениям ВСУ выйти к первой позиции главного рубежа обороны противника, стоит рассмотреть, как именно устроено оперативное построение войск (сил) противника в полосах действия двух их ОВА — 5-й и 36-й.

Итак, в первом эшелоне (линии), с запада на восток действуют:

143-й мсп;

394-й мсп;

60-я омсбр;

247-й дшп (десантно-штурмовой полк);

11-й (он же 114-й) мсп (да, "дети лейтенанта Ходаковского");

37-я омсбр;

131-й стрелковый полк (сп) 1-го АК;

40-я обр МП.

Во втором эшелоне развернуты подразделения:

336-й обр МП;

136-й омсбр;

218-го танкового полка (тп);

34-й омсбр;

5-й отдельной танковой бригады (отбр);

1466-го мсп ТрО.

Все это поддерживается, кроме штатных артсредств полкового, бригадного и дивизионного уровня, еще и двумя отдельными артиллерийскими бригадами армейского уровня — 305-й и 30-й… соответственно, из состава 5-й и 36-й ЗВА.

То есть, можем констатировать.

В отличие от Токмакского направления, где украинские войска наступают на сравнительно узком фронте, здесь ВСУ действуют значительно шире. Что, в свою очередь, принуждает противника к определенным действиям, в частности:

он так или иначе вынужден часть резервов оперативного уровня направлять именно во фланговые районы основной дирекции украинского наступления, что объективно уменьшает плотность боевых порядков его частей и соединений, собственно, по главной дирекции. Это, кстати, уже сыграло с противником злую шутку в районе с. Урожайное, где ему в самый ответственный момент просто не хватило резервов;

более того, часть резервов он вынужден придерживать (например, 5-ю отбр, 34-ю омсбр или 336-ю обр МП), потому что ему заранее просто неизвестно, какой именно из участков в полосе наступления ВСУ на данный момент является местом приложения основных усилий украинской группировки. Ведь ее командование за счет высокой мобильности своих частей и соединений постоянно их меняет;

наращивание размаха украинского наступления на этом направлении за счет расширения полосы наступления приводит к тому, что у командования противника растет количество участков и направлений, которые "крайне" нужно прикрыть. В этом смысле, истории с рубежом Приютное – Новозлатополь и Новодонецким очень показательны. Только первые признаки активности ВСУ южнее Ровнополья заставили противника отходить из последнего и привели к выходу передовых подразделений ВСУ к северным окраинам с. Приютное. Ведь тогда, когда еще шли бои за с. Старомайорское, любое продвижение ВСУ по направлению Приютное – Володино угрожало развалом левого фланга этой тактической группы противника, которая еще оборонялась в районе с. Старомайорское. Поэтому командованию противника пришлось тогда в срочном порядке реагировать на эту "перспективу". И ради справедливости, надо сказать, что ему это тогда удалось и было им сделано достаточно оперативно (в смысле, быстро);

и последнее, но самое главное — расширение размаха наступления ВСУ на Бердянском направлении дает возможность украинскому командованию (конечно, при наличии достаточного объема сил и средств) более активно использовать так называемые обходы и охваты. По крайней мере, вероятность появления таких возможностей у него становится значительно больше, чем на Токмакском направлении, где, по сути, ВСУ еще недавно проламывали оборону противника в достаточно узкой полосе и начали активно действовать во фланговых районах только недавно. И с этим противнику также приходится считаться, видимо, на досуге перечитывая мемуары немецких генералов времен Второй мировой войны, где они особенно выделяли роль и место именно флангов при организации, планировании и проведении тех или иных операций.

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