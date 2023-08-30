Время списывать госдолг. Чем грозит Украине накопление многомиллиардных займов

Государственный долг Украины примерно достигает объема валового продукта, констатирует экономист Алексей Кущ . И если не списать его до середины следующего года, то, по его мнению, можно ставить крест на быстром экономическом развитии страны после победы.

Государственный долг Украины, тем временем, достиг 133 млрд дол.

Хотел написать: что вплотную приблизило отношение долга к ВВП к критической отметке в 100% валового продукта.

Но вовремя остановился.

Для расчета индикатора долговой нагрузки через ВВП, необходимо знать обменный курс.

При фиксированном курсе на уровне 36,6 наш ВВП в текущем году может достичь 6 трлн грн или 163 млрд дол.

Если взять курс 40 — получим 150 млрд дол.

Но все это очень условно.

Реальность увидим после войны, когда отменят валютные ограничения, введут плавающий курс.

И когда исчезнет фактор военного бюджета и внешней помощи.

Рост госдолга приобретает угрожающие темпы Фото: nbu.gov.ua

В любом случае, фактор госдолга станет одним из факторов невозможности нашего быстрого роста после войны.

А за восстановление ВВП придется еще и платить кредиторам бонусы за рост по ВВП-варрантам "имени Яресько".

И проблему госдолга изо всех сил тянут сквозь время войны, втягивая ее в период послевоенного восстановления, когда уже никто не позволит вести диалог с кредиторами о списании долга.

Украина к тому времени выпадет из фокуса международного внимания, как это уже происходило в конце 2015-го года.

И рассчитывать на преференции в данном вопросе будет нереально.

По сути, 2023 год и первая половина 2024-го — и есть наше окно возможностей по списанию долга.

В общем, недолго нашему Минфину осталось держать этот редут для нескольких фондов-ястребов.

Кое-кому воздастся.…

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