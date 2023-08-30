Выстрелы в Днепре — приговор Украине. Чему должна научить общество кровавая трагедия

Смертельный инцидент в Днепре, где патрульный убил напавшего на него мужчину, важен не только как отдельный казус, считает врач Ольга Богомолец . Он отразил глобальную проблему украинского общества с его повышенной агрессией, неуважением к морали и другим людям

Трагедия в Днепре, где полицейский застрелил агрессивного нарушителя — оценка не только правоохранителям и водителям, а всему нашему обществу. Оценка, к сожалению, неудовлетворительная.

Только мои мысли.

Можно ли было обойтись без стрельбы или, по крайней мере, без гибели человека?

Скорее всего, да, если бы работников полиции лучше тренировали по действиям в экстремальных ситуациях.

Если бы полицейский был лучше подготовлен.

Если бы имел больше опыта и действовал более хладнокровно.

Можно ли оправдывать действия нарушителя, который напал на правоохранителей, покалечил девушку-полицейскую и мог нанести гораздо больший вред?

Ни в коем случае нельзя: именно такие действия называют общественно опасными, именно от таких неадекватных граждан защищает нас полиция.

Оправданы ли выпущенные три пули в спину мужчины за его действия? Соизмеримо ли нарушение, которое совершил человек и его убийство? Не думаю...

Кто здесь виноват, решит следствие и суд. Но я знаю, кого суд и следствие не накажет ни в коем случае. Наш социум. Больной правовым нигилизмом, неуважением к правилам.

Всеобщая агрессия стала маркером украинского общества Фото: pexels.com

Кто-то считает, что правоохранителей можно игнорировать, ругать, бить. Что, имея дорогую машину и общественный статус, можно плевать на закон и мораль. Что не будет ни наказания, ни противодействия, что даже самое грубое преступление сойдет с рук.

Кто-то другой думает, что хвататься за оружие и без предупреждения стрелять по правонарушителям — это не исключительная мера для крайних случаев, а нечто привычное. Что жизнь человека — пусть даже и преступника — дешево стоит. И это тоже проблема.

И вот найти "золотую середину" между этими полярными и одинаково ошибочными мировоззрениями, между уважением к правам человека и уважением к закону — наша задача номер один. Потому что война закончится. И домой вернутся сотни тысяч ребят, мужчин, да и женщин тоже, которые привыкли смотреть на врага сквозь прицел, и спускать крючок, не задумываясь. Кто-то из них будет страдать от посттравматического стрессового расстройства, а даже если и нет — большинство из этих людей будет крайне чувствительны к несправедливости и неправде. А еще на руках будет много оружия. Очень много. Наше общество ждет огромный вызов. Преодолеть который мы сможем, только вооружившись уважением — к праву, к морали и друг к другу.

В конце концов, в такой ли стране хотят жить воины, которые борются за нашу независимость? Возможно, пришло время меняться!?

Источник