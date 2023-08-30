Имел ли право стрелять полицейский? Почему нужно прекратить бессмысленный хейт всех участников инцидента в Днепре

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Не знаю всех обстоятельств трагедии в Днепре. Мне очень жаль, что во время войны мы имеем еще и такие трагедии. Выражаю искренние соболезнования семьям пострадавших.

По сути инцидента, я, как и многие из вас, видел лишь несколько видеофрагментов и фото. Также читал комментарии правоохранителей, включая прокуроров и ГБР, которые, кстати, кажутся мне преждевременными, непрофессиональными и больше направлены в угоду публике, а не для установления справедливости.

Между тем, самая большая дискуссия, которая сейчас разворачивается в сети — а вообще имел ли полицейский право применять огнестрельное оружие.

Такие дискуссии возникают не только в Украине — публичный резонанс возникает во многих странах, каждый раз, когда полицейский пользуется своим правом принуждения и применяет огнестрельное оружие и специальные средства.

Поскольку риск превышения полномочий существует всегда, во многих цивилизованных странах (как и в Украине) давно придумали способ предупреждения таких случаев и установления истины после инцидента и выдвинули требование к полицейскому носить камеры на груди и включать их во время каждого взаимодействия с гражданами.

Аргумент за ношение камер заключается в том, что они обеспечивают объективную запись событий во время взаимодействия полицейских с гражданами. Это может служить как защита для обеих сторон — как для полицейских, так и для граждан. Записи с камер могут быть использованы в качестве доказательств в судебных процессах, что позволяет выяснить обстоятельства происшествия и сделать объективные выводы.

Кроме того, наличие камер может предотвратить возможные злоупотребления полицейскими своей властью, поскольку они знают, что их действия будут зафиксированы и могут быть пересмотрены. Это способствует повышению доверия общественности к полиции и обеспечивает более прозрачную и ответственную работу правоохранительных органов.

Не знаю, имели ли конкретно эти полицейские в Днепре нагрудные камеры и успели ли они включить их до начала инцидента. Это должно выяснить следствие.

На месте трагедии в Днепре

В свое время я принимал непосредственное участие в реформе именно патрульной полиции и был одним из депутатов, который участвовал в разработке действующего Закона Украины "О Национальной полиции", в котором четко определены исключительные условия, при которых полицейскому разрешается использовать огнестрельное оружие даже без предупреждения. Просто оставлю их здесь.

Статья 46. Применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается:

При попытке лица, которое задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию; В случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей; Если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, убегает с применением транспортного средства; Если лицо оказывает вооруженное сопротивление; Для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Выводы предлагаю сделать каждому самостоятельно. Но до выяснения всех обстоятельств было бы очень круто, если бы мы все прекратили этот бессмысленный хейт как против гражданских, так и против полицейских.

Лично я, как гражданин очень бы хотел справедливости для этого патрульного. Я уверен, он действовал не со злым умыслом и имеет все права на защиту. При этом, очень жду официальных комментариев самих патрульных и результатов следствия.

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