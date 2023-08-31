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Кто вместо Резникова? Как найти оптимальную кандидатуру нового министра обороны

Политолог Виталий Кулик считает, что уже настал момент для смены министра обороны. Но одной ротации на этой должности мало — ее необходимо совместить с чисткой и перезагрузкой всего министерства.

Виталий Кулик
Политолог, аналитик
Слухи о скорой отставке министра обороны Резникова становятся все активнее

1) Смена руководителя Минобороны уже наозрела. Я писал, что именно сейчас подошло время отставки Резникова. Не раньше, и не позже. Тянуть с этим уже нельзя. Почему раньше не нужно было снимать Резникова? Я об этом говорил. Если коротко: смена министра на военного или на другого "силовика" означала разбалансировку управления Военной организацией. Резников свою работу как коммуникатор с Западом делал. Но всему есть свое время и место.

2) Расследование и наказание виновных за коррупцию и злоупотребления при закупках для нужд ВСУ является важным пунктом для "перезагрузки" МО.

3) Ходили слухи о новом министре — женщине. Называли фамилию одной дипломатки, которая могла занять эту позицию. И это было уместно. Однако, похоже, ее не отпустили наши западные партнеры. Она сейчас играет значительную роль в оперативных контактах Киева и Запада в целом.

Рустема Умерова называют наиболее реальным сменщиком Резникова
Фото: "Голос Украины"

4) Приход на МО Умерова (об этом говорят как о свершившемся факте) приветствуется не только западными партнерами, но и частью гражданского общества, в частности, антикоррупционным сообществом. Они дают ему кредит доверия.

5) Приведет ли Умеров с собой в МО собственную команду? На кого в МО он будет опираться? Исчезнет ли ручное управление МО с Банковой, как и ее ставленники среди замов? На эти вопросы ответа нет.

6) Сегодня я более чем убежден, что нужно не просто заменить главу Минобороны, а почистить эту структуру, изменить подходы к управлению. Особенно в части мобилизации и работы ТЦК! Привести с собой в систему закупок людей, которые бы навели там порядок и убрали коррупционные кормушки. Говорят, Умеров что-то такое сделал в ФГИУ. Посмотрим.

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