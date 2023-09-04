Россияне готовятся атаковать. О чем говорят передвижения противника на Бердянском направлении

Ситуация на разных направлениях южного фронта — Бердянском и Токмакском — развивается по-разному. О том, что там происходит, подробно рассказывает военный эксперт Константин Машовец , пытаясь предсказать дальнейшее развитие событий.

На Бердянском направлении, судя по всему, пришла в движение 5-я отдельная танковая бригада (отбр) противника. Северо-восточнее с. Керменчик фиксируется передвижение нескольких групп танков противника, по 3-4 машины в каждой (в общем, не менее 10-12 единиц). Вполне возможно, это подразделения 34-й или 37-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) противника, которые выдвигались в полосу обороны 37-й омсбр, но вероятно, это все же "бурятские танкисты".

Если это так, то очевидно, противник таки готовит что-то вроде локальной контратаки в районе с. Новомайорское, или в районе с. Новодонецкое. Об этом говорит и недавнее развертывание ряда подразделений 40-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП) ТОФ чуть южнее с.Новомайорское.

На этом же направлении, очевидно, противник, пользуясь своеобразной "паузой", проводит локальную перегруппировку сил и средств по рубежу с.Приютное — с. Завитне Бажання. Смыслом которой является, вероятно, вывод подразделений 247-го десантно-штурмового полка (дшп) в резерв, или перемещение его в район восточнее с. Завитне Бажання (второе — более вероятно).

Таким образом, очевидно, 60-й омсбр противника таки придется еще немного "расширить" свою полосу обороны в западном направлении. При этом, продолжать обороняться в самом селе Завитне Бажання.

Честно говоря, я очень плохо себе представляю, что еще там осталось из этой многострадальной бригады, но, судя по всему, российское командование считает это соединение — практически "бессмертным". Скорее всего, ее таки "подопрут" с юга 136-й омсбр и дадут несколько танков из состава 218-го танкового полка (тп).

От с. Старомайрское почти до самого с. Приютное, поперек основной дирекции наступления передовых подразделений ВСУ на этом направлении, тянется одна очень длинная и достаточно широкая лесополоса. Думаю, именно она и станет, в ближайшее время, искусственной "главной позицией" для всего центра и правого фланга 5-й общевойсковой армии (ОВА). Причем, противник продолжает удерживать перед ее центральной частью несколько укрепленных позиций севернее нее. Что является достаточно удобным для него.

По большому счету, другого способа удержать район обороны вокруг с. Старомлиновка, чем укрепить его фланги, а также собственно стык 5-й ЗВА с 36-й ЗВА, для российского командования — просто, на данный момент, не существует.

Однако, не думаю, что все эти "ухищрения" российского командуания пройдут мимо внимания украинского командования. В конце концов, рано или поздно, пауза на Бердянском направлении закончится.

Украинские РСЗО бьют по врагу

На Токмакском направлении, 201-й мсп противника, очевидно, сейчас пытается закрепиться по северо-восточной и восточной окраине с. Новопрокоповка, после отхода с высот северо-восточнее этого села.

Но, как по мне, это "методически" — не совсем удачное решение российского тактического командования на этом направлении. Оно, по сути, объективно уменьшает шансы противника удержать первую позицию главного рубежа обороны между Новопрокоповкой и Вербовым. Там сейчас два батальона российских "барсиков" (БАРС-3 и БАРС-14 "Сармат") пытаются на ней удержаться. У них было бы больше шансов этого достичь, если бы 201-й мсп отошел с утраченных высот на их участки обороны, а не в Новопрокоповку. Тем более, что эти батальоны и подразделения 71-го мсп и так уже в достаточно сложном положении из-за того, что правее них 1429-й мсп ТрВ не удержался на первой позиции главного рубежа обороны.

Конечно, "главная надежда" этого, наиболее "угрожаемого" участка — 71-й мсп 42-й мотострелковой дивизии (мсд). Но, в этом смысле, во-первых, он сам уже, скажем так, достаточно потрепанный, а во-вторых — быстро и "безболезненно" (то есть, без ущерба для обороны с. Новопрокоповка) противник может задействовать здесь для усиления, разве что только 104-й дшп.

Если же попытаться потянуть что-то другое, например, 291-й мсп (а я думаю, что это сделать, противнику таки придется, потому что если этого не сделать — то ВСУ просто продвинутся к рубежу Пшеничное — Очеретоватое, выходя "на тылы" 42-й мсд),и тогда весь замысел о "контратаке под Копанями" придется отложить.

В общем, противнику на этом направлении сейчас очень нужно выиграть время для 2-х вещей:

успеть провести локальную (в смысле, тактическую) перегруппировку сил и средств, с целью "что-то существенное наскирдовать" перед наступающей тактической группой ВСУ в направлении на с. Очеретоватое;

дождаться, очевидно, прибытия каких-то более существенных (в смысле, оперативных) резервов на это направление, например, основных сил 76-й дшд.

Это возможно сделать только одним способом. Удержать и Новопрокоповку, и Вербовое. Потому что, очевидно, командование ВСУ, как любое другое трезвомыслящее руководство, не полезет "сломя голову", вперед (в смысле, на юг) без того, чтобы до этого не "обеспечить" свои фланги. То есть, оно так или иначе будет вынуждено завязать бои непосредственно как за первое, так и за второе село.

Российские войска пока что, "держат траверс" первой позиции своего главного рубежа обороны на уровне с. Новопрокоповка, но северо-восточнее него, она уже начала "валиться". Очевидно, что передовые подразделения ВСУ уже завязали бои за с. Вербовое и, по "отзывам с мест", в том числе по содержанию перехватов, противник там "неприятно поражен" уровнем эффективности и интенсивности работы украинской артиллерии. Особенно, комбинацией "высокоточка" + "кассеты".

Ну и в завершение, будет несколько парадоксальный вывод.

Но, я сразу предупреждаю, он — исключительно мой собственный, немного чудаковатый, и его не стоит рассматривать, как безоговорочный. Базируется он, в основном, на предположении — как бы я действовал на месте украинского командования. Поэтому практического, реального в нем, ну скажем так, не очень много. В нем больше интуитивного.

Сейчас, кого не послушаешь или не прочитаешь из специалистов (особенно на ютубе, или в "телеге" и других СМИ) все только и говорят о том, что "бои за Токмак будут тяжелые". Так вот, я думаю, что их в ближайшее время, вообще не будет. А основные события развернутся в совсем другом месте.

Источник