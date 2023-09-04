Российский "Сармат" придуман в Украине. Что нужно знать о новой ракете, которой так гордится Москва

Россия осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", о чем сразу раструбила по всему миру. Но, как отмечает аналитик Александр Кочетков , это же всего лишь модификация давно всем известной Р-36, разработанной еще в украинском КБ.

РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ СИМУЛЯКР

Глава "Роскомоса" заявил, что якобы они поставили на боевое дежурство новейшую стратегическую межконтинентальную ракету "Сармат". Недоимперия не прекращает удивлять своей деградацией.

"Сармат" — это очередная модернизация (и локализация!) ракеты Р-36, созданной в семидесятые годы прошлого столетия в Днепре. И эту ракету тоже многократно модернизировали: сначала на Днепровском ракетно-космическом концерне, потом в Государственном ракетном центре им. Макеева в недоимперии. Кстати, стратегическая ракета "Воевода", которую заменяют на "Сармат" — тоже модификация нашей Р-36. Так что ничего нового.

Модернизация имела целью полностью избавиться от элементов ракеты, которые разрабатывались и изготавливались в Украине, и касалась двигателей, системы управления и разделяющейся боевой части. Соответственно, поменялись и характеристики ракеты, дальность ей вообще нарисовали фантастическую — 18.000 км.

Нарисовали, потому что эти характеристики не подтверждены испытаниями! "Сармат" успешно испытали только один раз в апреле 2022 года. И все! А с "гиперзвуковым" боевым блоком "Авангард" вообще полная ерунда, потому что заявленные характеристики отрицают законы физики.

"Сармат" показательно повозили по улицам российской столицы... Фото: militaryarms

В советское время нормой испытаний для подобных ракет было 20 пусков, последние 10 должны были быть успешными. Если все сразу складывалось успешно, то количество испытательных пусков могли сократить, но все равно их было больше 10.

Мне могут возразить, что в "Сармате" все могли надежно отработать во время наземных испытаний и компьютерного моделирования. Ну-ну, российская "Луна 25", которая триумфально раздолбалась о поверхность Луны, наглядно свидетельствует, что там с надежностью моделирования. Путина в виде двойника моделировать научились, космические аппараты — нет.

Поэтому я убежден, что на самом деле на боевое дежурство поставили не реальную ракету, а очередной симулякр. Такой себе мультик, которой должен поддерживать миф о ракетно-ядерной супердержаве. Но на ракетно-ядерные потенциалы это влияет не больше, чем сексуальные самовосхваления импотента.

Ждем, что кто-то от Кремля, Медведев, например, заявит о создании машины времени, которая доставит уцелевших "вагнеровцев" в средневековье, чтобы помешать созданию Киевской Руси. Конечно, с помощью гипероружия, которое странным образом напоминает бутылку из-под НАТОвского виски.

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