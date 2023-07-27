Вагнеровцы как ядерный фактор. Почему люди Пригожина в Беларуси повышают вероятность мирового конфликта

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УГРОЗА ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ ВЫРОСЛА

Вынужден скорректировать свой прогноз относительно возможного использования недоимперией ядерного оружия — как против Украины, так и против других стран.

Напомню — это мой личный экспертный рейтинг вероятности. До 2014 года он тяготел к нулю, после аннексии Крыма и захвата Донбасса несколько поднялся, но не существенно — до 3%. После полномасштабного вторжения, разумеется, вырос — до 10%, это что-то вроде опасности управления авто в нетрезвом состоянии.

Сейчас эта угроза, по моему убеждению, выросла до 13%. Объясню, почему.

Разведка США фактически подтвердила, что часть российского тактического ЯЗ перевезена в Белоруссию. При этом контроль за ней сохраняется у РФ.

Картофельный дуче Лукашенко сразу завопил, что Польша снова, уже в который раз, собирается напасть на его, Лукашенко, личный огород. Между прочим, очень напоминает риторику Кремля перед вторжением в Украину. То есть, мы это слышали.

Но появился новый, довольно непредсказуемый фактор — вагнеровцы в Беларуси.

Их там планируется до 20 тысяч. И они уже обучают белорусских воинов военному делу, а также всем преимуществам наемничества — убивай, насилуй, грабь, а тебе за это еще и деньги платят. Романтика! То есть, вербуют новых участников ЧВК.

Отряд из 5 тысяч вагнеровцев чуть не взял Москву. 20+ легко захватят Минск и всю Белоруссию. На самом деле захватят или имитационно — отдельный разговор, но важно, что вместе с ЯО, которое туда перевезено.

Назревают игры с ядерным оружием в Беларуси Фото: Иллюстративное фото

И возникнет странная ситуация: чемоданный фюрерок будет рассказывать, что он уже не имеет к наемникам никакого отношения и влияния. Лукашенко — то же самое, если будет иметь возможность что-то говорить. А Пригожин начнет рассказывать, что у него есть коды разблокировки ЯО (давно купил на всякий случай) и пугать Украину и НАТО ракетно-ядерным ударом. И показательно может один удар куда-то нанести...

Понятно, что все вменяемые люди будут знать, что все это — спецоперация Кремля. Но мир будет воспринимать по-другому. Он и сейчас видит, что у нас какой-то непонятный конфликт между РФ и Украиной, а не попытка РФ сломать весь мировой порядок.

Меня могут спросить: зачем такие сложности, если орчьи уши Кремля все равно будут торчать? Дело в том, что Путин — чекист, которые бывшими не бывают. У него чекистский склад мышления, ему обязательно нужно все легендировать, переводить стрелки, напускать туман. Он не может иначе.

В пользу такого сценария — еще одно обстоятельство. Пригожин напугал Путина до невозможности, продемонстрировал всем низость и ничтожность его власти. Такое не прощается, а "повар" до сих пор жив. Это возможно исключительно в варианте, когда он нужен Путину для чего-то, на что никто другой не способен. А Пригожин — авантюрист, которой способен на все.

Напоследок: то, что я сейчас описал — не является обязательным вариантом развития событий. И определенное повышение ядерной угрозы не является критическим. Не намерен кого-то пугать. Но не учитывать разворачивающиеся события было бы непрофессиональным с моей стороны.

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