Россия без Путина: закончит ли войну уход диктатора

Как показывает практика, уход диктатора, долго удерживавшего власть, не меняет суть власти в стране. И все-таки, отмечает политолог Игорь Попов , Россия без Путина — это открывает перед Украиной окно возможностей, пусть и небольшое

Могут ли внутренние изменения в России привести к изменению курса относительно войны в Украине? Есть ли вероятность того, что в случае гипотетического трансфера власти в марте 2024 года или в случае физического конца российского президента Россия закончит войну и выведет войска? Шанс есть, но гарантии нет. Корреляция между сменой лидера автократического режима и его агрессивной политикой исследована в нескольких книгах, в том числе "Democracies and Authoritarian Regimes" (авторы — Andrea Kendall-Taylor, Natasha Lindstaedt, и Erica Frantz).

Один из выводов заключается в том, что если авторитарный лидер руководил страной более 20 лет, то после его смерти в 80% случаев режим остается прежним. После холодной войны не было случаев государственных переворотов в странах с таким длительным сроком персоналистской диктатуры. Возможно, Габон будет исключением, однако там переворот только состоялся, и от власти отстранен не основатель династии, а его сын.

В Корее правит уже третье поколение диктаторов из одной семьи

Пример сохранения режима после смены лидера — Мадуро в Венесуэле полностью продолжил политику Чавеса. В Северной Корее страной руководит уже третье поколение семьи Ким. В марте этого года авторы исследования в статье "Putin's Forever War" для Foreign Affairs показали статистику, согласно которой в случае начала агрессивной войны диктатор потерял власть только в 7% случаев, исследовались кейсы последних 70 лет. Если авторитарный лидер теряет власть, то это происходит в течение первого года войны. После этого война становится частью политической архитектуры диктаторского режима, и закончиться она может только в случае проигрыша агрессора, но не по его доброй воле.

Конечно, в 1953 году после смерти Сталина Н.Хрущев позволил остановить войну в Корее и начал "оттепель". Однако сейчас на такой сценарий рассчитывать нельзя. Хотя, конечно, любые изменения в Кремле — это окно возможностей для усиления дипломатического давления. Но базовый сценарий на сегодня — построение системы гарантий безопасности в ситуации существования у границы агрессивного авторитарного режима.

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