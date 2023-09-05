Убрать Черноморский флот. Почему это — единственный вариант решения зерновой проблемы

Переговоры в Сочи между Эрдоганом и Путиным закончились ничем — зерновое соглашение перезапустить не удалось. На самом деле, отмечает блогер Юрий Богданов , своим шантажом Путин все равно ничего не достигнет, а единственный способ обеспечить безопасность судоходства в Черном море — обезвредить Черноморский флот.

Переговоры Эрдогана и Путина, зерновая сделка и последствия

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Сочи. Помимо всего, обсуждали и зерновое соглашение. Соглашение о возобновлении зерновой сделки не было достигнуто. Путин заявил, что страны Запада "обманывали" Россию по поводу черноморской инициативы и "просто заставили" Москву выйти из соглашения.

За свое возвращение Россия (Путин) требует:

подключение Россельхозбанка к системе SWIFT;

возобновление поставок импортных запчастей для сельскохозяйственной техники;

разблокирование транспортной логистики и страхования;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса";

"размораживание" активов российских компаний, попавших под санкции.

Путин обвинил во всем Украину и заявил, что Россия готова поставить до 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны. В этом Москва рассчитывает также на помощь Катара (который, я так понимаю, должен за эту российскую щедрость заплатить).

Эрдоган сказал, что Турция готова выступать посредником в переговорах с Украиной. А также сказал, что если Украина хочет обновления зерновой сделки, то должна пойти на уступки России. Если хочет.

Разговор по душам между Эрдоганом и Путиным ни к чему не привел

Короче, что я могу здесь сказать.

Конечно, на таких условиях никто на восстановление зерновой сделки не пойдет и Путин это прекрасно понимает. Желание отдельных чиновников ООН любой ценой восстановить соглашение здесь уже никого не волнует. 1 миллион тонн зерна по любым ценам не позволит стабилизировать цены на зерновые на рынках. Потому что проблема в блокировании украинского экспорта не в ОБЪЕМАХ, а в том, как блокировка влияет на цены на рынке в целом. Для Украины остается только один путь восстановления полноценного экспорта — деблокада портов путем уничтожения российского военного потенциала на Черном море. Что и будет продолжаться. Собственно, ничего нового. Российская угроза украинским портам и (уже актуальная) украинская угроза Новороссийску, крупнейшему зерновому, нефтяному, газовому порту России продолжат обеспечивать нестабильность мировых цен на зерновые. Соответственно, это будет побуждать инфляцию в беднейших регионах и толкать их к большей нестабильности. В первую очередь — речь об Африке и беднейших странах Азии. Собственно, именно нестабильность цен на продовольственных рынках была одним из импульсов "арабской весны". Проблемы от этого получат все. В том числе и Россия с Китаем, потому что проблемы возникнут и у их союзников, и у европейских стран, на которые усилится миграционное давление.

Что с этим делать миру? Только давить на Россию и демилитаризовать Черноморский флот РФ. Это единственный рациональный путь.

Ну и да, история с зерном из Украины и России очень наглядно демонстрирует, почему свободная и безопасная торговля так важна для мира. И как плохо, когда война разрушает торговые пути. И вроде бы уроком должно быть то, что инициаторов войн надо коллективно бить. А не искать компромисс. Правда, ООН?

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