Конец зерновой сделки, удары ВС РФ по портам. Грозит ли Украине потеря экспорта и валюты

"Экспорт товаров в июле упал до худшего значения с начала полномасштабной войны. В таких условиях поступления внешней финансовой поддержки остаются главным стабилизирующим фактором платежного баланса, роста международных резервов и удержания валютной стабильности". Мнение

По данным НБУ, дефицит внешней торговли товарами в июле ухудшился до 2,84 млрд. долл. Это второй худший показатель с начала большой войны. Показатель товарного экспорта сократился до 2,22 млрд. долл. Это — худший показатель с начала полномасштабного вторжения. Причины ухудшения — очевидны: выход России из зерновой сделки, после чего российские террористы начали активно обстреливать портовую инфраструктуру, включая порты Придунавья, и торговое эмбарго на нашу основную агропродукцию соседними странами ЕС.

После потери значительной части металлургических активов, Украина, как никогда, сейчас зависима от экспорта аграрной продукции, которая вместе с продовольствием достигает 63% всего экспорта. В то же время, в июле экспорт "аграрки" сократился до 1,29 млрд. долл. Это — на четверть меньше, чем в среднем за 2-й квартал и на 40% меньше, чем в 1-м квартале этого года .

Отток валюты по торговым операциям продолжает покрываться с запасом, прежде всего, значительными поступлениями международной помощи

В то же время, импорт товаров продолжает активно восстанавливаться, реагируя на оживление внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. С начала 2023 года среднемесячные объемы импорта товаров превышают 5 млрд. долл., что почти соответствует довоенным показателям. В структуре товарного импорта больше всего выросли поставки машин, оборудования, транспортных средств и оборудования (+2,67 млрд. долл. за 7 месяцев 2023 года против аналогичного периода прошлого года), на которые приходится почти 30% всего импорта.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь — июль 2023 года составило 14,8 млрд. долл.

Падение экспорта агропродукции больно бьет по платежному балансу Украины Фото: Открытые источники

По услугам в июле также имеем небольшое увеличение отрицательного сальдо торговли по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Впрочем, начиная со 2-го квартала этого года ситуация в этой части платежного баланса существенно улучшилась. Это произошло, прежде всего, за счет уменьшения расходов украинских резидентов, в т.ч. вынужденных мигрантов, за рубежом, которые учитываются по категориям "путешествия" и являются крупнейшей статьей импорта услуг. Что касается крупнейшей статьи экспорта услуг — IT, то в июле они были на 3% больше, чем год назад. Впрочем, за 7 месяцев с начала года экспорт компьютерных услуг отстает на 8% (0,35 млрд. долл.) от аналогичного периода 2022 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами за январь — июль 2023 года составило 5,7 млрд. долл.

Итак, июль зафиксировал сохранение тенденций в ухудшении внешне-торгового баланса, что продолжается последние 4 месяца. Впрочем, отток валюты по торговым операциям продолжает покрываться с запасом, прежде всего, значительными поступлениями международной помощи.

Поступление внешней финансовой поддержки остается главным стабилизирующим фактором удержания валютной стабильности

За первые 7 месяцев 2023 года на финансирование бюджета Украина привлекла из внешних источников (кредиты + гранты) 28,1 млрд. долл. (в т.ч. в июле 4,45 млрд. долл.), тогда как выплаты по внешнему долгу были незначительными. Эти средства вместе с поступлениями от оплаты труда от нерезидентов (за 7 месяцев сальдо +6,9 млрд. дол.) являются основным источником, позволившим компенсировать:

"минус" 20,5 млрд. долл. внешнеторгового дефицита;

"минус" 3,2 млрд. долл. дефицита по финансовым операциям частного сектора.

Как результат, положительное сальдо платежного баланса в июле составило +2,58 млрд. долл., за 7 месяцев 2023 года +10,4 млрд. долл. (против "минус" 8,4 млрд. долл. за аналогичный период прошлого года).

Международные резервы (вместе с кредитом МВФ) с начала года выросли на 13,2 млрд. долл. до рекордных 41,7 млрд. долл.

Давление на платежный баланс остается значительным. Из-за российской агрессии, оккупации части территорий, ежедневных разрушений, потери активов, осложненной логистики, эмбарго на ввоз сельхозпродукции соседними странами, внешнеторговое сальдо ухудшилось до исторически рекордных уровней. Экспорт товаров в июле упал до худшего значения с начала полномасштабной войны.

Дефицит на стороне торговли товарами продолжает расширяться. Отток валюты по операциям частного сектора, хотя и существенно уменьшился против прошлого года, продолжает вымывать валюту, прежде всего из-за увеличения валютной наличности вне банковской системы.

Пока продолжается война, для поддержания платежного баланса в ближайшее время критически важным будет завершение всех процедур для резервирования и гарантирования финансовой помощи донорами на 2024 год

В таких условиях поступления внешней финансовой поддержки остается главным стабилизирующим фактором платежного баланса, роста международных резервов и удержания валютной стабильности. Пока продолжается война, для поддержания платежного баланса в ближайшее время критически важным будет завершение всех процедур для резервирования и гарантирования финансовой помощи донорами на 2024 год, проведение новых раундов реструктуризации коммерческой части внешнего госдолга и задолженности перед странами Парижского клуба, увеличение многоканальной поддержки экспортеров и дальнейшее развитие логистики в направлении западной границы, принятие взвешенных решений по валютной либерализации операций по финансовому счету.