Эрдоган как связной Запада. Почему США и ЕС используют турецкого президента для контактов с Путиным

Многие говорят о встрече Эрдогана и Путина в Сочи как о провале — но это не так, уверяет эксперт-международник Илия Куса . На самом деле, как и планировалось, турецкий президент сработал как посредник Запада, который иначе не может контактировать с Кремлем

По поводу встречи Эрдогана и Путина в Сочи.

Во-первых, никаких соглашений там не должно было быть подписано. Я не понимаю, откуда такие ожидания. По этой причине, оценивать встречу как "провальную" для кого-то из них неверно.

Во-вторых, Эрдоган в данной истории играл роль посредника, а не субъекта переговоров о зерновой сделке. Решение об ослаблении санкций против РФ в качестве компромисса по возобновлению зернового договора должны принимать не в Турции или ООН, а в ЕС и США, и именно с ними разговаривает Путин через Анкару.

В-третьих, у Эрдогана, очевидно, предпочитают тот вариант зерновой сделки, который был. Судя по его словам, Турция выступает либо за возвращение к статусу-кво, либо за расширение сделки за счет участников и номенклатуры товаров. Но для этого нужен компромисс, и Эрдоган тут играл роль месенджера, предлагая альтернативы, согласовывая их то с Москвой, то с Вашингтоном/Брюсселем. Создание коридоров без РФ Турция не поддерживает, и Эрдоган об этом четко заявил.

Контакт состоялся Фото: Getty Images

В целом, вопрос зернового соглашения может быть базово решен одним из трех способов:

Силовое давление на Россию. Создание им прямой военной угрозы для их портовой инфраструктуры в Черном море, что заставит их вернуться к сделке, дабы не подрывать собственную торговлю. Но для такого давления пока нет ресурсов, а Турция не желает втягиваться в войну с РФ на море. Компромиссное соглашение. Но это значит, что стороны должны пойти на уступки. Создание альтернативных коридоров без РФ. Но здесь проблема в гарантиях безопасности таких коридоров и в том, кто их обеспечит. У Украины нет таких ресурсов на данный момент, а Турция не готова брать на себя такую ответственность + не факт, что это убедит международных страховщиков.

Судя по встрече в Сочи, приоритетным остается второй сценарий — переговоры с возможным выходом на компромисс. По крайней мере, Турция выступает именно за такой вариант, параллельно прорабатывая дополнительные альтернативы, типа импорта зерна на переработку и экспорт муки в Африку на деньги Катара.

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