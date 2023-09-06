Шубы Шуфрича. Почему декларации о доходах депутатов не победят коррупцию в Украине

Украина не сможет победить коррупцию декларированием о доходах, убежден блогер Сергей Дидковский . Это важный шаг, но сам по себе он не обеспечивает главного — эволюцию Украины в современное, правовое государство

Есть у народного депутата декларация или нет — системные экономические проблемы это не решит. Коррупцию не минимизирует. Большевизм и популизм не уберет.

В качестве примера. Бегунки-нотариусы с услугой "поможем открыть вам ФЛП" окончательно исчезли после диджитализации. Потому что не нужно стоять в очереди (я открывал ФЛП в 2010 году, знаю) целый день в разных инстанциях и органах.

Есть очередь — есть коррупция.

Можно было давить на нотариусов или заменять руководителей каких-то там районных администраций. А можно было изменить сам принцип.

Изменили принцип — система заработала.

А здесь результат непонятен.

Ну узнаю я, что у Нестора Шуфрича есть сто мерседесов и двести шуб. Что я должен с этой информацией сделать, если общий факт, что он ватник и до сих пор нардеп?

Нет-нет, декларации нужны. Но это не инструмент решения экономических проблем.

Коррупция возникает там, где есть возможность или потребность. Вот человеку нужно ездить по делам за границу, а выехать не может.

Привет, коррупция.

Билеты на поезд "с рук" перепродают?

Так средняя з/п проводника 10+к гривен.

А большая коррупция — это результат отсутствия корпоративного управления, фондового рынка, потоков и обилечивания (формировавшихся еще с 1990-х), прямого управления политиками из офисов ФПГ.

Хотим мы или не хотим — но нам придется стать модерновым, правовым и человеко-ориентированным государством.

А без реализации очевидных экономических и социальных институтов этого не будет.

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