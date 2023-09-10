Отчаяние в Кремле: почему Путин едет за оружием к Ким Чен Ыну

Наметившееся сближение России и Северной Кореи выглядит жестом отчаяния со стороны Путина, замечает колумнист The Guardian Сергей Радченко. Чем на самом деле это является и что может означать в перспективе?

Сообщения о том, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын может вскоре посетить Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным – вероятно, чтобы обсудить поставки северокорейского оружия для войны Путина в Украине – указывают на довольно примечательную трансформацию российско-северокорейских отношений. Во время холодной войны Северная Корея была ключевым союзником Москвы в Северо-Восточной Азии. Но в то время северокорейцы были в лучшем случае плохими просителями могущественной сверхдержавы. Сегодня королевство-отшельник Кима гордится тем, что является соучастником преступлений России.

Взаимодействие Путина с Северной Кореей так же старо, как и его президентство. Но отношения в целом были скорее экзотичными, чем практическими. Реальным партнером России была Южная Корея, которая постоянно входила в десятку ее крупнейших торговых партнеров с объемом торговли почти в 30 миллиардов долларов в 2021 году. Северная Корея никогда не была привлекательным партнером, и она подвергалась весьма ограничительным санкциям, которые Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, помогла разработать. Пока она не вторглась в Украину, Россия старалась соблюдать их букву и дух.

Все изменилось с вторжением. В мае 2022 года – что может знаменовать начало конца северокорейского режима санкций – Россия (и Китай) наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая наказывала бы Пхеньян за очередной раунд ракетных испытаний.

В июле 2022 года Пхеньян признал оккупированные Россией марионеточные Донецкую и Луганскую республики. Затем, в июле этого года, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян и встретил беспрецедентный прием. Было замечено, что Ким с гордостью показывает ему новейшие модели северокорейского вооружения. Среди улыбок и товарищества зарождались новые отношения.

Стремление России получить северокорейское оружие и боеприпасы (во многом аналогично покупке Кремлем иранских беспилотников) предполагает высокую степень отчаяния в Кремле. Поскольку хваленая военная машина России оказалась чем-то вроде бумажного тигра в столкновении с украинцами, покупка оружия в таких местах, как Северная Корея, в лучшие времена презираемого государства-сателлита, подразумевает унижение. Есть также важные практические соображения, которые Путин должен взвесить, прежде чем обнять Кима.

Первое – нарушение режима санкций, который Россия помогала создавать на протяжении многих лет – вероятно, является наименьшим из препятствий для Путина. Теперь, когда Россия сама стала государством-изгоем, подвергающимся обширным западным санкциям, вполне разумно, что Кремль может обратиться к своим собратьям-изгоям. Вы, конечно, можете возразить, что (частичный) демонтаж режима санкций похоронит все надежды на денуклеаризацию Пхеньяна – цель, которой Кремль теоретически все еще привержен. Но Путин вполне может решить, что это наименьшая из его проблем на данный момент.

В качестве "разведчика" Пхеньян недавно посетил министр обороны России Шойгу

Второе соображение потенциально более важно. Переусердствуя с Северной Кореей, Кремль рискует подорвать свои отношения с Южной Кореей. Конечно, война в Украине уже сказалась на этих отношениях, поскольку Сеул присоединился к западным санкциям против России. Экспорт Южной Кореи в Россию в 2022 году упал на 37% (импорт сократился на 15%). Но Сеул неохотно присоединился к этим санкциям, и многие южнокорейские компании продолжают работать в России. Южная Корея является чем-то вроде слабого звена на фронте западных санкций, и Кремль мог бы использовать эту ситуацию в своих интересах, если бы у него была для этого тактическая проницательность.

Однако Путин может прийти к выводу, что, налаживая новые отношения с Пхеньяном, он сможет усилить свое влияние на Южную Корею. Он может полагать, что чем ближе станут отношения между ним и Кимом, тем охотнее южнокорейские политики будут поддерживать диалог с Россией. Именно эта логика в конце 1980-х годов побудила президента Южной Кореи Ро Дэ У начать политику "норрдполитик" – обращения к Москве с целью оказания давления на Пхеньян. Фактически, ухаживания Путина за Северной Кореей в начале его президентства следовали именно этой логике.

Третье соображение, которое может волновать Путина, заключается в том, является ли Северная Корея надежным партнером. На самом деле это наверняка не так. Пхеньян провел холодную войну, используя разногласия среди своих союзников и настраивая их друг против друга. Северная Корея оказалась общеизвестно своенравной и непредсказуемой и не раз (например, во время захвата военного корабля США "Пуэбло" в 1968 году и сбития американского самолета-разведчика EC-121 в 1969 году) прибегала к уловкам, которые могли втянуть Москву в нежелательную конфронтацию с США.

Северная Корея также хорошо известна тем, что становится экономическим бременем для своих друзей и партнеров. Какую сделку Ким попытается заключить с Россией, пока неизвестно, но вряд ли он продаст себя дешево.

Несмотря на эти соображения, Путин, вполне возможно, уже сделал стратегический выбор в пользу сближения с Северной Кореей. Частично это является следствием новой ситуации, в которой оказалась Россия. Распад мира после "холодной войны" и возвращение блокового менталитета, как правило, способствуют такого рода перегруппировкам. Слон в комнате — давний спонсор Пхеньяна Китай, который также сближается с Россией по логике своего углубляющегося конфликта с США. Последний раз эти три страны были на одной волне в конце 1940-х – начале 1950-х годов, что нельзя назвать счастливым временем для Северо-Восточной Азии.

Пока неясно, встретится ли Ким с Путиным, но отношения между их странами явно меняются. И не потому, что Северная Корея меняется, а потому, что меняется Россия. Она начинает все больше напоминать Северную Корею. Независимо от того, попадет ли северокорейское вооружение на линию фронта в Украине, погружение России в пучину тирании вызовет улыбку удовлетворения на лице Кима.

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