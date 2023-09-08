Ми-28 — новый охотник за украинскими БПЛА: почему ВС РФ применяют устаревший советский вертолет

Россияне долгие годы не могли подобрать хоть какое-то военное применение вертолету Ми-28, пишет обозреватель Александр Коваленко. И вот нашли потрясающее решение — сделали из него... охотника за украинскими дронами!

За 40 лет бессмысленного существования дефективным уродам Ми-28 таки нашли применение!

Теперь ударный вертолет, который оказался абсолютно бесполезным в условиях реальной, полномасштабной войны, будет охотиться на... БПЛА!

В российских войсках будут созданы специальные вертолетные подразделения охотников на БПЛА, которые будут комплектоваться Ми-28Н.

Таким образом российское командование планирует решить как проблему налетов неизвестных дронов-камикадзе, так и проблематику сотни железяк по $18 млн каждая.

Что самое смешное, на такую мысль российское командование подтолкнуло применение Ми-28Н против дрона в Орловской области, где вертолет с 30-мм 2А42 пытался дюжиной пристрелок попасть по дрону UJ-22 Airborne, а также случай, когда Ми-28Н, внимание, отогнал (!!!) дрон от побережья Крыма. Отогнал!!!

В общем, 40 лет из Ми-28 пытались сделать ударный вертолет, который бы мог плохо, но применяться в боевых действиях, а не только убивать зрение экипажей, и даже пытались африканским странам его слить за бесплатно, но... Охотник на дронов и то, очень сомнительный по КПД.

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