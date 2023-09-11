Россия перешла на рупии. Как Путин потерял в Индии 150 миллиардов нефтяных долларов

С поставками российской нефти в Индию получилась забавная история, пишет эксперт-международник Ростислав Демчук . Индусы не против расплатиться, но для этого им надо конвертировать рупии в доллары, что невозможно из-за антироссийских санкций.

Возвращаясь к саммиту G20 в Индии...

Забавная история там возникла с главой МИД России господином Лавровым. Сергей Лавров рванул на саммит с целью найти способ возврата в Россию несколько десятков миллиардов индийских рупий за ранее поставленную в Индию нефть. Нет, Индия не отказывается платить, но из-за международных санкций эти рупии нельзя конвертировать в доллары и они осели на счетах в индийских банках (всего, почти 150 миллиардов долларов).

На данный момент выход из этой ситуации не найден. Единственное, что смогла предложить России Индия — это предоставить несколько сфер индийской экономики, в которые эти несколько десятков миллиардов рупий Россия могла бы инвестировать на будущую перспективу возврата этих средств через реинвестиции и тому подобное.

Лавров не может придумать выход из этой индийской трагикомедии Фото: openmedia.io

Естественно, что Россию такой вариант не устраивает. России деньги нужны уже. Но что поделаешь? Мир капитала очень жесток. Более того! Что делать с уже налаженным нефтепотоком из России в Индию? Ведь само собой разумеется, что Индия не в состоянии перечислить в Россию ни одной рупии, США запретила всему миру торговать с Россией в американских долларах. То же самое касается и европейской валюты Евро.

Агентство Bloomberg сообщает, что в индийских банках накапливается по $1 млрд в рупиях ежемесячно. Однако индийская финансовая система устроена так, что операции с нацвалютой ограничены. Таким образом, фактически деньги РФ оказались заблокированными.

Путин снова всех "перехитрил".

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