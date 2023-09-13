АТАСМС и Taurus скоро будут. Как успехи украинского наступления меняют настроения союзников
Настроения на Западе прямо пропорциональны успехам украинских войск, отмечает аналитик Александр Кочетков. Стоило ВСУ отличиться на нескольких направлениях, как сразу же активизировались разговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет АТАСМС и Taurus
БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ И КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ БУДУТ
Пошло оживление по поставкам нам такого крайне необходимого оружия, как баллистические ракеты АТАСМС и крылатые ракеты Таурус. А почему, собственно, именно сейчас?
Надо понимать, как работает политика в Европе и особенно в США — накануне президентских выборов. Политическим лидерам надо "продавать" своим гражданам истории успеха. И здесь есть два взаимоисключающих варианта.
Первый: нам помогают современным оружием, и ВСУ успешно продвигаются, освобождая оккупированные территории. То есть, есть результаты, которыми можно отчитываться.
Второй: заметного продвижения ВСУ нет. Тогда наши партнеры настаивают на начале мирных переговоров, которые в существующих условиях могут быть только невыгодными для Украины. Но мирные переговоры — это тоже история, которую можно продавать избирателям как успех на пути прекращения кровопролития!
То есть, все зависит от ситуации на фронтах, на чем я постоянно настаиваю.
И сейчас мы и западные партнеры видим, что наши вооруженные силы идут вперед под Донецком, под Бахмутом, на Мариупольском направлении. Есть дроновые атаки военно-промышленных объектов на территории врага. ГУР и СБУ проводят успешные диверсионные операции на оккупированных территориях, в частности, взяты под контроль "вышки Бойко", которые враг превратил в площадки для дальней радиолокационной разведки и контроля Черноморского бассейна.
То есть, есть предпосылки для того, чтобы основным вариантом успеха стало именно украинское наступление. И Запад постепенно начинает переориентироваться, точнее, возвращаться к нему. Поэтому и ускоряются действия по поставкам ракет различных типов. И это хорошо.
Кстати, не разделяю определенного фатализма относительно влияния погодных условий на наше наступление. Да, когда пойдут дожди, потом снег, но еще будет плюсовая температура, украинские черноземы превратятся в сплошную грязь. Но это на месяц-полтора. Потом грунт подмерзнет, и бронетехника по нему двигаться сможет.
Часть бронетранспортеров попадает к нам из северных стран, там есть утепление. И вообще, западная бронетехника значительно лучше приспособлена к различным погодным условиям. Сравните: наши наступают в теплых БМП, в НАТОвском обмундировании, которое защищает от влаги и морозов (такое есть у наших ССО), а вражеская пехота мерзнет в холодных окопах...
Поэтому наше наступление может остановиться только тогда, когда будут исчерпаны резервы. А они еще есть. Так что продолжаем медленно, тяжело, с большими потерями, но двигаться к победе.