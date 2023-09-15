Оставить Россию без денег. Почему цель Запада — не политический, а экономический развал страны-агрессора

На самом деле Запад очень боится распада России. И в этом, утверждает блогер Юрий Богданов , есть очевидный практический смысл — Запад не хочет себе неприятностей, которые в таком случае весьма вероятны.

О санкциях и почему Запад не хочет коллапса России. Экономический аспект на примере.

Читаем новость: "Германия увеличила импорт российской нефти в 12 раз: схема работает через Индию, — Der Spiegel".

Эта новость побуждает эмоционально сказать три вещи:

АХ НЕМЦЫ ***. АХ ИНДИЙЦЫ ****. И ЭТИ ЛЮДИ НАМ ЧТО-ТО ПРО КОРРУПЦИЮ РАССКАЗЫВАЮТ!

И отчасти это все будет справедливо. Но это так и не так.

Эта новость очень иллюстративно демонстрирует, почему западные санкции против России направлены на уменьшение Россией объемов ренты от ресурсов. Но не на вывод российских ресурсов с рынков.

То есть истории с ограничением цены, ограничениями по удобным рынкам (запрет экспорта в ЕС, например), принуждение использовать сложные экспортные схемы — как для транспортировки, так и для получения денег — именно об этом. Россия должна МЕНЬШЕ ЗАРАБОТАТЬ, а не меньше экспортировать.

И именно поэтому наши партнеры с определенным скепсисом смотрят на блокирование морской торговли России и закрывают глаза на флот танкеров, которые везут нефть в Индию и Китай. То же касается и других составляющих экспорта РФ.

Почему так? Потому что ограничение ренты не приводит к ценовым шокам или нехватке определенных критических ресурсов на рынке. А хаоса на рынках не хочет никто. Поэтому российское зерно рассматривается как такое же нужное, как и украинское. Поэтому российская нефть и газ не должны исчезнуть с рынка больше, чем до уровня, когда это не будет иметь катастрофических последствий для региональных или глобальных рынков.

Пример нефти

Пока российская нефть поступает на глобальный рынок и продолжает быть частью глобального энергетического баланса, цены на нефть держатся в адекватном коридоре. Если российская нефть с рынка совсем исчезла бы, это усилило бы конкуренцию покупателей и толкало цены вгору. А цены на топливо — важный фактор, например, в американских выборах. И галопирующий рост цен на нефть был бы сильной картой в руках Трампа. Примерно та же ситуация в Европе.

Европа не хочет, чтобы российская нефть совсем исчезла с рынка Фото: ТАСС

Влияет это и на Китай. Учитывая, что экономика и так сейчас в заднице, фактор шоков предложения ее бы еще больше прибил. И это все добавило бы рисков глобального экономического кризиса. Что ударило бы и по ЕС, и по США. С соответствующими электоральными последствиями.

Ослабление Китая и России выгодно США? Да, но желательно без катастрофических последствий для США. Отсюда — стремление до последнего избежать прямой политической, экономической и тем более военной конфронтации. Или хотя бы иметь время подготовиться.

Пример удобрений

Россия — топ-производитель всех трех видов (общее 3-е место после Китая и США) и крупнейший в мире экспортер. Вместе с белорусами рынок калийных удобрений — топ-1. Азотные удобрения и фосфатные удобрения — топ-3.

Эту отрасль пытались удержать от санкций. Но цены все равно значительно выросли с началом полномасштабного вторжения. Потому что все страны, зависимые от удобрений, начали делать запасы готовой продукции и сырья. Индия, Юго-Восточная Азия и Африка, а также Китай без удобрений не собирают урожаи, которые им нужны для выживания. Там, где без удобрений не будет урожая, будет бешеный рост цен на еду, будет инфляция, политическая нестабильность и, вполне вероятно, физический голод.

Это — еще одна волна нестабильности. Причем с более непредсказуемыми последствиями, чем даже блокирование экспорта украинского зерна. Сотни миллионов потенциальных пострадавших. ПОЭТОМУ СПАЙС ДОЛЖЕН ПОСТУПАТЬ. То есть — российские удобрения должны оставаться на рынке.

А что будет, если Россию постигнет коллапс? Не как СССР, а именно переход от стадии "диктатура" к стадии "хаос и гражданская война"? Спайс перестанет поступать. И тогда объемы неопределенности в мире могут вырасти галопирующими темпами. А разгребать это кому нужно?

Поэтому мы и слышим постоянно эти неприятные формулы, что Россия не должна потерять внутреннюю стабильность. Что санкции должны быть осторожными (и поэтому ограниченно эффективными). Что эскалация должна быть максимально управляемой. Мотивы и цинично-политические, и трусливые, и рациональные одновременно. Та самая сложная реальность, с которой приходится жить.

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