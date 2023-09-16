Путин умирает с 2014 года. Почему Украине не нужно надеяться на смерть российского диктатора

Как ни удивительно, но любители предсказать скорую смерть Путина не умолкают уже почти десять лет, недоумевает писатель Ян Валетов . Но надежды на то, что это сможет радикально изменить Россию, по его убеждению, все равно беспочвенны.

Про смертельно больного Путина я читаю с 14 года, еще с ЖЖ. Там паслись стада инсайдеров, рассказывавшие, что ему осталось месяц-два-три, что он уже двумя ногами в могиле и не умер исключительно по подлости душевной. Даже пари люди заключали: сколько он еще протянет? Доживет до вторника? Или уже все?

Казалось бы, подобные разговоры на девятый год после неминуемой смерти диктатора должны вызывать смех. Но нет! Снова какие-то люди рассказывают о том, что еще месяц — и все. Россия воспрянет ото сна!

Во-первых, никто ни от чего не воспрянет. Даже если чудо произойдет и Путин (сравнительно молодой по нынешним меркам человек) умрет, это мало что поменяет во внутреннем и внешнем курсе России. А если и поменяет, то незначительно или временно. Есть кому подхватить знамя, если оно выпадет из ослабевших диктаторских рук. Путин и его присные — не опухоль на теле России, а вполне удавшийся плод любви российского народа и гэбэшной власти. Можно сказать — дитя согласия.

Современная Россия — плод любви народа и гэбэшной власти

Во-вторых, когда результат многолетней войны пытаются поставить в зависимость от "бога из машины", замкнуть на чудесное, данное высшими силами избавление, на чудо, у меня возникает вопрос о душевном здоровье тех, кто об этом всеръез рассужает, и тех, кто это все слушает.

Чудес не будет. Их не бывает. На место издохшего Сталина пришел Хрущев. На место Хрущева вскарабкался дорогой Леонид Ильич. Сильно всем полегчало? Не Горбачев сыграл главную роль в падении монстра — экономические обстоятельства. Объективная невозможность существования страны в условиях гонки вооружений и стагнирующей экономики. Я отдаю должное Михаилу Сергеевичу, но без сильнейших экономических факторов ни о каком падении режима и развале СССР и речи бы не шло.

Где чудо? О чем мы, черт побери, говорим?

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