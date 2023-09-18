Если умрет Кадыров. Как развернутся события в России в случае ухода лидера Чечни

В информационном пространстве фигурирует самая разнообразная информация о здоровье Рамзана Кадырова. В связи с этим журналист Вадим Денисенко задает вопрос: кто может прийти ему на смену, кто возьмет под себя его финансовые потоки?

Если Кадыров все же умрет, мы должны понимать следующие вещи:

1. История знает случаи, когда политиков держат в коме месяцами, а то и годами. Но мой любимый пример — это Ясир Арафат, которого похоронили только тогда, когда были решены все финансовые вопросы (его счет и бюджет Палестины были близнецами). И сейчас, судя по всему, три четверти вопросов связаны с финансовыми потоками

2. Путин неоднократно давал понять, что он не видит замены клану Кадырова. Существует высокая вероятность, что будет предложена модель, в которой сына Кадырова объявят преемником (с какой-то совещательной должностью), но при нем будет поставлен регент (кто-то из клана Кадырова). Такая модель имеет свои огромные минусы (она просто может быть нестабильной), но сейчас для Кремля важна стабильность на переходном этапе.

Ахмат-младший — самый вероятный преемник своего отца Рамзана Кадырова

3. Главное поле битвы — это не Чечня, а финансовые потоки, в которых арбитром выступал Кадыров. И это все — от наркотиков до легальных бизнесов, генерирует миллиарды кэша, который позволял содержать и собственную гвардию, и многое другое. Сейчас Россия может оказаться в ситуации глобального передела этих потоков. Силовики начнут рвать эти потоки, перенаправляя их на себя. В целом, Россия стоит на пороге возможного большого криминального передела.

4. Пока неясно, как Кремль поступит с частной армией Кадырова. Есть два варианта: оставить все без изменений или сделать блиц-криг по разрушению этой армии. Что перевесит: страх дестабилизации или желание "уравнять" Чечню, пока неясно.

5. Кадыров играл роль главного защитника мусульман с соответствующими неформальными отношениями на Ближнем Востоке. Это отдельный вектор: пока мы не понимаем, кто займет эту нишу (и вообще, займет ли).

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