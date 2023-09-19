Схватил за бедро — заплати штраф. Как в Украине впервые наказали абьюзера

В Киеве впервые в украинской практике наказан мужчина, который нарушил личное пространство женщины. Известный медик Ольга Богомолец выражает надежду, что это только начало — борьба за женское достоинство должна стать нашей общей частью борьбы за свободу

В Киеве мужчину оштрафовали за то, что в метро он погладил незнакомую женщину по бедру.

Оштрафовали на минимальную сумму — 119 гривен, но, как говорится, процесс пошел. Потому что еще несколько лет назад о наказании за подобное действие всерьез никто даже и не говорил.

На Западе это называют харрасментом или абьюзом. А у нас никак не называют — разве что "невинными шутками", хотя не такая уж эта вещь и невинная, и смешного в этом мало, когда нарушается личное пространство другого человека.

Как, пожалуй, и каждая украинская женщина, я тоже сталкивалась с подобным не раз. Впервые, пожалуй, с такой досадной неприятностью встретилась на первом курсе мединститута, когда мы проходили практику. Какая на первом курсе практика? Мыть лежачих больных, ну и окна в больничных палатах. Мне досталась палата ветеранов Второй Мировой. И вот стою я на подоконнике, окно мою, и вдруг сзади кто-то из седых ветеранов как вцепится — я чуть на пол не слетела!

Женщина должна иметь неприкосновенное личное пространство Фото: pexels.com

Если бы были сверстники, однозначно дала бы взбучку (еще со школьных времен привыкла давать сдачи, если дергали за мои длинные косы). Но тогда даже и в голову не пришло жаловаться: ну, действительно, где я, тогдашняя первокурсница, а где уважаемые, еще и больные ветераны? Но заходить в ту палату отказалась... Окна там домывали уже наши ребята.

Так в свое время рассуждала не только я. Множество девушек и женщин терпели и продолжают терпеть иногда совсем нежелательное внимание со стороны другого пола, более сильного физически.

Отстаивать свои права и свою честь решаются единицы.

Я искренне надеюсь, что история со штрафом не останется курьезным исключением, а станет тенденцией — когда хамы на улицах, в транспорте и где угодно еще больше не смогут безнаказанно унижать других. Но это зависит, главным образом, от нас с вами, дорогие женщины.

Не терпеть унижений и не позволять наглецам нас оскорблять — первый шаг в борьбе за достоинство и самоуважение в свободной и независимой Украине, которая имеет очень красивых, талантливых и сильных женщин.

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