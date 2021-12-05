Грубая сила. Как поддержать женщину, которая страдает от домашнего абьюзера

На днях был Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Расскажу вам историю с конкретным примером по этой теме.

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Меня мужчины не били никогда и даже не замахивались. В целом, мне с ними в жизни везло. Большинство были хорошие ребята. Вокруг себя в детстве и юности я не видела ни у друзей, ни у знакомых девочек синяков и шишек. Насилие было в семьях, но шло, как бы в параллельной с моим миром реальности.

Родители всегда говорили мне, что я хоть и девочка, но постоять за себя уметь надо. Драться не обязательно, можно и словом или взглядом прибить человека. Также папа пытался внести ясность в то, какой мужчина нормальный, а какой — му@ак. Но при этом, мама добавляла, что быть самостоятельной и независимой — это круто и правильно. Нужно полагаться на себя. Замуж — это не панацея. Поэтому я замуж cпециально никогда не стремилась, так же как и родить детей.

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Года три назад ко мне домой в 8 утра в воскресенье пришла одна знакомая с ребенком. Вся побитая, с фингалом под глазом, с синяками и кровоподтеками на руках и ногах. Я эту семью знала очень хорошо. Лет пять уже, к тому времени. Она — интеллигентная, два высших, красивая очень блондинка. Успешная в карьере. Занимала руководящую должность в госструктуре. Сидела у меня и рыдала на кухне, какой у нее Вася (имя изменено) — козел.

Я ее чаем напоила, завтрак приготовила ей и детям. Успокоительные дала, раны обработала перекисью и намазала мазью. Слушала часа два, про то, что ей давно надо было с ним развестись. Жили они тогда 10 лет уже вместе. Парировала ее упреки, типа:

— Ну, вот ты ж, Полина, развелась! От мужа с детьми голая/босая ушла, квартиру сняла. И можешь жить без него.

— Так я и раньше могла без него. Ну, меня вырастили такой. Так, что не надо параллели проводить между нами.

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Я не особый любитель давать советы. Я могу выслушать и успокоить в моменте — это правда, но этим все закончится. Потому что если я буду включать психолога, то оппоненту будет сложно держать оборону. Она не сможет сидеть и жалеть себя, выгораживать своего абьюзера, который завтра, возможно, накинется на нее с ножом, а не с кулаками.

И это точно не про философию игр в БДСМ. Это не игра, чтобы секс разбавить острыми ощущениями. Не путайте одно с другим. Это просто мужик монотонно лупит свою женщину просто так.

Короче, выплакалась она. Уехала с ребенком с твердым намерением разъехаться с мужем и подать на развод. Заметьте, я не тянула ее за язык. Человек сам сказал. Но одно дело сказать, другое — сделать. Это на словах мы все такие умные и крутые. А ты пойди сделай.

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Я была на 90% уверена, что будет она с ним и дальше жить. Но мало ли, вдруг я ошиблась в этот раз.Через два дня она написала, что вернулась к мужу. Через неделю я встретила их в нашем местном магазине. Он смотрелся, как угрюмое дерьмо, она поникшая, но зато с мужем под руку на людях!

Выводы сами сделайте. Вы же умные.

И если у вас не дай бог в жизни будут такие знакомые, с такими ситуациями — просто не отворачивайтесь, а поддержите их в моменте. Мы не можем рассказывать что им делать, это они сами решат для себя, но моральная поддержка очень важна. Поверьте мне.

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