RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки

Груба сила. Як підтримати жінку, яка страждає від домашнього аб'юзера

Насильство в сім'ї — це точно не про філософію ігор у БДСМ. Це не гра, щоб секс розбавити гострими відчуттями. Не плутайте одне з одним. Це чоловік монотонно б'є свою жінку просто так.

Поліна Левицька
Поліна Левицька
Письменниця, блогер
175
сімейне насильство
"Якщо у вас не дай бог у житті будуть такі знайомі, з такими ситуаціями — просто не відвертайтеся"

Цими днями був Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Розповім вам історію з конкретним прикладом на цю тему.

Мене чоловіки не били ніколи і навіть не замахувалися. Загалом мені з ними в житті щастило. Більшість були гарні хлопці. Навколо себе в дитинстві та юності я не бачила ні в друзів, ні в знайомих дівчаток синців і шишок. Насильство було в сім'ях, але йшло, ніби в паралельній з моїм світом реальності.

Батьки завжди казали мені, що я хоч і дівчинка, але постояти за себе треба вміти. Битися не обов'язково, можна й словом чи поглядом прибити людину. Також тато намагався внести зрозумілість у те, який чоловік нормальний, а який — му@ак. Але при цьому, мама додавала, що бути самостійною та незалежною — це круто та правильно. Потрібно покладатися він. Заміж — це не панацея. Тому я заміж спеціально ніколи не прагнула, так само як і народити дітей.

Важливо
Між бажанням і зобов'язанням. Як перетворити добрі справи з обов'язку на задоволення
Між бажанням і зобов'язанням. Як перетворити добрі справи з обов'язку на задоволення

Роки три тому до мене додому о 8-й ранку в неділю прийшла одна знайома з дитиною. Уся побита, з фінгалом під оком, із синцями на руках і ногах. Я знала цю сім'ю дуже добре. Років п'ять уже на той час. Вона — інтелігентна, дві вищі, красива дуже блондинка. Успішна в кар'єрі. Обіймала керівну посаду в держструктурі. Сиділа в мене і плакала на кухні, який у неї Вася (ім'я змінено) — козел.

Я її чаєм напоїла, сніданок приготувала їй і дітям. Заспокійливі дала, рани обробила перекисом і намазала маззю. Слухала години дві, про те, що їй давно треба було з ним розлучитися. Жили вони тоді вже 10 років разом. Парувала її закиди, на кшталт:

— Ну, ось ти ж, Поліна, розлучилася! Від чоловіка з дітьми гола / боса пішла, квартиру винайняла. І можеш жити без нього.

— То я й раніше могла без нього. Ну мене виростили такою. Тож не треба паралелі проводити між нами.

Важливо
Полюби себе такою, яка ти є. Чому не обов'язково бути ідеальною
Полюби себе такою, яка ти є. Чому не обов'язково бути ідеальною

Я не особливий любитель давати поради. Я можу вислухати і заспокоїти в моменті — це правда, але це закінчиться. Тому що якщо я вмикатиму психолога, то опоненту буде складно тримати оборону. Вона не зможе сидіти і шкодувати себе, вигороджувати свого аб'юзера, який завтра, можливо, накинеться на неї з ножем, а не з кулаками.

І це точно не про філософію ігор у БДСМ. Це не гра, щоб секс розбавити гострими відчуттями. Не плутайте одне з одним. Це чоловік монотонно б'є свою жінку просто так.

Коротше, виплакалася вона. Виїхала з дитиною з твердим наміром роз'їхатися з чоловіком і подати на розлучення. Зауважте, я не тягла її за язик. Людина сама сказала. Але одна річ сказати, інша — зробити. Це на словах ми всі такі розумні та круті. А ти піди зроби.

Важливо
Любіть правильно. Чому батьки не повинні соромитися обіймашок зі своїми дітьми
Любіть правильно. Чому батьки не повинні соромитися обіймашок зі своїми дітьми

Я була на 90% впевнена, що вона з ним і далі житиме. Але через два дні вона написала, що повернулася до чоловіка. Через тиждень я зустріла їх у нашому місцевому магазині. Він виглядав як похмуре лайно, вона поникла, зате з чоловіком під руку на людях!

Висновки самі зробіть. Ви ж розумні.

І якщо у вас не дай бог у житті будуть такі знайомі, з такими ситуаціями — просто не відвертайтеся, а підтримайте їх у моменті. Ми не можемо розповідати, що їм робити, це вони самі вирішать для себе, але моральна підтримка дуже важлива. Повірте мені.

Першоджерело.