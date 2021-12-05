Груба сила. Як підтримати жінку, яка страждає від домашнього аб'юзера

Цими днями був Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Розповім вам історію з конкретним прикладом на цю тему.

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Мене чоловіки не били ніколи і навіть не замахувалися. Загалом мені з ними в житті щастило. Більшість були гарні хлопці. Навколо себе в дитинстві та юності я не бачила ні в друзів, ні в знайомих дівчаток синців і шишок. Насильство було в сім'ях, але йшло, ніби в паралельній з моїм світом реальності.

Батьки завжди казали мені, що я хоч і дівчинка, але постояти за себе треба вміти. Битися не обов'язково, можна й словом чи поглядом прибити людину. Також тато намагався внести зрозумілість у те, який чоловік нормальний, а який — му@ак. Але при цьому, мама додавала, що бути самостійною та незалежною — це круто та правильно. Потрібно покладатися він. Заміж — це не панацея. Тому я заміж спеціально ніколи не прагнула, так само як і народити дітей.

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Роки три тому до мене додому о 8-й ранку в неділю прийшла одна знайома з дитиною. Уся побита, з фінгалом під оком, із синцями на руках і ногах. Я знала цю сім'ю дуже добре. Років п'ять уже на той час. Вона — інтелігентна, дві вищі, красива дуже блондинка. Успішна в кар'єрі. Обіймала керівну посаду в держструктурі. Сиділа в мене і плакала на кухні, який у неї Вася (ім'я змінено) — козел.

Я її чаєм напоїла, сніданок приготувала їй і дітям. Заспокійливі дала, рани обробила перекисом і намазала маззю. Слухала години дві, про те, що їй давно треба було з ним розлучитися. Жили вони тоді вже 10 років разом. Парувала її закиди, на кшталт:

— Ну, ось ти ж, Поліна, розлучилася! Від чоловіка з дітьми гола / боса пішла, квартиру винайняла. І можеш жити без нього.

— То я й раніше могла без нього. Ну мене виростили такою. Тож не треба паралелі проводити між нами.

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Я не особливий любитель давати поради. Я можу вислухати і заспокоїти в моменті — це правда, але це закінчиться. Тому що якщо я вмикатиму психолога, то опоненту буде складно тримати оборону. Вона не зможе сидіти і шкодувати себе, вигороджувати свого аб'юзера, який завтра, можливо, накинеться на неї з ножем, а не з кулаками.

І це точно не про філософію ігор у БДСМ. Це не гра, щоб секс розбавити гострими відчуттями. Не плутайте одне з одним. Це чоловік монотонно б'є свою жінку просто так.

Коротше, виплакалася вона. Виїхала з дитиною з твердим наміром роз'їхатися з чоловіком і подати на розлучення. Зауважте, я не тягла її за язик. Людина сама сказала. Але одна річ сказати, інша — зробити. Це на словах ми всі такі розумні та круті. А ти піди зроби.

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Я була на 90% впевнена, що вона з ним і далі житиме. Але через два дні вона написала, що повернулася до чоловіка. Через тиждень я зустріла їх у нашому місцевому магазині. Він виглядав як похмуре лайно, вона поникла, зате з чоловіком під руку на людях!

Висновки самі зробіть. Ви ж розумні.

І якщо у вас не дай бог у житті будуть такі знайомі, з такими ситуаціями — просто не відвертайтеся, а підтримайте їх у моменті. Ми не можемо розповідати, що їм робити, це вони самі вирішать для себе, але моральна підтримка дуже важлива. Повірте мені.

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