Будут делать все, чтобы Украина победила: поляки ненавидят Россию, даже когда критикуют украинцев

Что бы там ни говорили польские политики, главным в их мировоззрении останется ненависть к России, уверяет блогер Юрий Богданов . А значит, Варшава будет делать все от нее зависящее, чтобы Украина одержала победу в войне

О Польше, Украине и выборах. Тезисно.

Для начала.

Многие миллионы поляков искренне поддерживают Украину и являются настоящими друзьями Украины. Но своя рубашка всегда ближе к телу. Политика остается политикой. Прагматизм и цинизм в этой войне зашкаливает. Благотворителей в международной политике нет. Польша — прогрессивная европейская страна, но есть нюансы. Причем в случае с правящей там партией — огромные нюансы. "Право и Справедливость" идейно наиболее напоминает "Фидес". Да, партию Орбана. Поляки ненавидят Россию вполне искренне. И Путин, и его сателлит Лука делают все, чтобы это не изменилось. Ну и про Смоленск-2010 все помнят хорошо.

Поэтому Польша будет делать то, что от нее требуется, чтобы Украина победила. Тем более, она делает это почти исключительно за чужой счет. И беженцам помогает за счет США и фонда ЕС (где является реципиентом, то есть получает денег больше, чем вкладывает), и передает оружие, за которое получает компенсацию. Или поставки новейшего оружия. От США. В отличие от Франции, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Италии, Соединенных Штатов. Которые это делают исключительно за свой счет.

Массовые протесты — то, чего стремится избежать польская власть

Но раз уж выборы, и если можно проиграть, то в БОЙ ДОЛЖНО ИТИ ВСЕ ОРУЖИЕ, в том числе наркоманское. Так вот, собственно, несколько треков:

Трек № 1. Польша и репарации от Германии. 1 сентября (три недели назад) Премьер-министр Польши Моравецкий в очередной раз потребовал у Германии репарации "для нормальных отношений". За Вторую Мировую войну. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в 84-ю годовщину начала войны заявил, что его страна продолжит требовать от Германии выплаты репараций. Польша хочет получить $1,32 трлн., связанных с ущербом, нанесенным во время Второй мировой войны. Немцы вежливо, но убедительно рекомендуют ПиС поискать деньги где-то в другом месте. И действительно, Германия Польше заплатила и деньгами, и территориями.

Польша и репарации от Германии. 1 сентября (три недели назад) Премьер-министр Польши Моравецкий в очередной раз потребовал у Германии репарации "для нормальных отношений". За Вторую Мировую войну. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в 84-ю годовщину начала войны заявил, что его страна продолжит требовать от Германии выплаты репараций. Польша хочет получить $1,32 трлн., связанных с ущербом, нанесенным во время Второй мировой войны. Немцы вежливо, но убедительно рекомендуют ПиС поискать деньги где-то в другом месте. И действительно, Германия Польше заплатила и деньгами, и территориями. Трек № 2. ПиС публикует "тайный план слива 40% территории" в случае нападения России. Конечно, принадлежит план, по представлению ПиС, их главному конкуренту на выборах — партии "Гражданская платформа". Хотя в плане довольно четко указано, что это лишь один из сценариев. На случай, если НАТО будет медленно идти на помощь. И это план 2011, на минуточку. Конечно, если бы у власти тогда были ПиС, они бы такой предательский план никогда не разработали бы!

ПиС публикует "тайный план слива 40% территории" в случае нападения России. Конечно, принадлежит план, по представлению ПиС, их главному конкуренту на выборах — партии "Гражданская платформа". Хотя в плане довольно четко указано, что это лишь один из сценариев. На случай, если НАТО будет медленно идти на помощь. И это план 2011, на минуточку. Конечно, если бы у власти тогда были ПиС, они бы такой предательский план никогда не разработали бы! Трек № 3. Другие внутренние срачи. Судебная реформа от ПиС, которую раскритиковали и ЕС, и оппозиция, очередное "консервативное" обострение с абортами и тому подобное. И да, даже история "с 2024 мы не будем ничего платить украинским беженцам" — оно же тоже преимущественно о внутренней политике. Потому что у поляков все довольно специфично с темой мигрантов, и поэтому украинские беженцы рано или поздно должны были стать острой темой во время избирательной кампании.

Другие внутренние срачи. Судебная реформа от ПиС, которую раскритиковали и ЕС, и оппозиция, очередное "консервативное" обострение с абортами и тому подобное. И да, даже история "с 2024 мы не будем ничего платить украинским беженцам" — оно же тоже преимущественно о внутренней политике. Потому что у поляков все довольно специфично с темой мигрантов, и поэтому украинские беженцы рано или поздно должны были стать острой темой во время избирательной кампании. Трек № 4. Коррупционные скандалы. Из актуального. Выяснилось, что в структуре МИД более 10 лет существовала схема предоставления виз для "трудоустройства в ЕС". За взятки. Представители более 20 стран получили несколько десятков тысяч таких виз — и потом ехали в другие европейские страны для того, чтобы уже там задержаться. Сейчас ПиС и ГП перебрасывают друг на друга вину, а главный фигурант расследования — господин Петр Вавжик — в тяжелом состоянии в больнице. Плохо стало человеку.

И напоследок. О поведении Польши вокруг зерна. Правящая партия опирается на консервативный электорат. И ее поддержка больше в восточных, менее зажиточных и более крестьянских регионах. Поэтому и качают кринж с репарациями, тему БЕДНОГО ПОЛЬСКОГО ФЕРМЕРА, тему абортов. Болеть в таком контексте за пацанов из ПиС — это надо быть совсем того. Как и идти им навстречу.

Ну и отдельный привет романтикам "Какая бы была крутая Речь Посполитая". Не была бы. Пересрались бы до крови. Как и было. Защита собственных интересов приоритетнее всего. Поэтому мы должны не пытаться играть в субъектность, а быть субъектными.

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