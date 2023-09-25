Брать пример с Азербайджана. Как реформы помогли вернуть территории

КАРАБАХСКИЕ УРОКИ

В Украине сейчас продолжается война. Льется кровь, гибнут люди. Взаимоотношения с нашими западными партнерами и союзниками не такие безоблачные, как были еще год назад. Несмотря на ощутимые потери на фронте, в военкоматы давно не стоят очереди. А коррупционные скандалы льются, как из рога изобилия.

Естественно, что израненная нация сосредоточена на себе. Но сейчас за тысячи километров, в самом отдаленном уголке Европы (то бишь на фронтире Европы и Азии) происходит развязка трагедии, которая закладывает паттерны на будущее и предлагает Украине уроки, которые нам еще предстоит усвоить.

Армения в начале 90-х выиграла войну, но проиграла будущее. Победа в Первой карабахской войне вызвала в Ереване эйфорию, страна вместо реформ погрузилась в коррупцию, а вместо ставки на собственные силы доверилась зонтику безопасности России. Карабахский клан "победителей", который 20 лет был у власти в Армении, воспринял результаты войны как лицензию на инкассацию страны. Как результат: коррупция, бедность, упадок и унизительное поражение в "однодневной войне" с Азербайджаном, когда Ереван был вынужден признать суверенитет Баку над Нагорным Карабахом, так и не вступив в бой...

Азербайджан в начале 1990-х уступил территории, но сосредоточился на развитии государства. Несмотря на то, что современный Баку далек от стандартов демократии, Алиевым удалось построить эффективное государство, увеличить на порядок ВВП, модернизировать армию, найти свое место в мировой экономике, привлечь инвестиции ведущих компаний мира. Выстроить стратегический альянс с Турцией, не войдя в прямой конфликт с Россией.

Главный урок из нагорно-карабахской трагедии, растянувшейся во времени более чем на 30 лет, очевиден. Реформы важнее территорий. Модернизация страны, проведенная благодаря реформам, позволяет выиграть войну. Причем именно модернизация кардинально уменьшает цену победы.

Урок второй. Чтобы выиграть войну, нужно вести максимально прагматичную внешнюю политику. В качестве примера, мусульманскому Азербайджану удалось выстроить крайне эффективные и взаимовыгодные отношения с Израилем, который стал одним из главных поставщиков современного оружия в страну. В то же время прагматичная политика Баку в отношении России фактически нейтрализовала потенциальные выгоды Еревана от участия Армении в ОДКБ. В наиболее критическое для армян время Россия без всяких колебаний предала своего главного союзника на Южном Кавказе, разменяв остатки статуса гаранта безопасности в регионе на политическую месть Пашиняну. Что еще раз напоминает: ставку следует делать прежде всего на собственные силы и собственную способность. Любые внешние гарантии безопасности могут оказаться вариациями на тему хорошо знакомого украинцам будапештского меморандума.

Азербайджан сосредоточился на строительстве государства Фото: Getty Images

Урок третий. Привлекайте на свою сторону глобальных экономических игроков. В то время, когда Баку проводил в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", из-за которых Франция созвала Совбез ООН и которые осудили США и Германия, верхушка British Petroleum отмечала в Баку 100-летие Гейдара Алиева (который на самом деле родился в мае, но наверняка как день рождения британского монарха, столетие отца-основателя современного Азербайджана можно праздновать круглый год). Несмотря на влиятельную армянскую диаспору, особенно во Франции и США, экономические интересы таких монстров, как BP или Exxon, участников "контракта века", заключенного в Баку 29 лет назад, всегда по меньшей мере будут уравновешивать, если не преобладать, беспокойство армян.

Реинтеграция Нагорного Карабаха в Азербайджан может стать поворотным моментом постсоветской истории, запустив процесс восстановления суверенитета бывших советских республик в международно признанных границах. Лучший шанс следующим вернуться в родную гавань у Приднестровья. Затем — Крым. И напоследок — Южная Осетия и Абхазия. Но для этого и Молдове, и Украине, и Грузии нужны прежде всего реформы, увеличение эффективности государства, правильное геополитическое позиционирование и стратегическая выдержка. История играет против России. Это сейчас очевидно.

И последнее. Понятно, что украинцам естественно радоваться восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Потому что мы мечтаем о том же. И не только мечтаем. Ежедневно мы платим за возвращение наших земель большую цену. Но эта радость должна быть разбавлена эмпатией. Армяне — не наши враги. Многие этнические армяне воюют за Украину. Мы должны найти в себе волю к сочувствию тем, кто сейчас переживает настоящую гуманитарную катастрофу. Многие из них — местные автохтоны. Которые стали жертвами своего недальновидного правительства, его стратегических ошибок, предательства главного союзника, высокомерия и высокомерия армянских политиков, эйфории от бывших побед, культивируемой ненависти к соседям-азербайджанцам...

Отношение к этническим армянам-беженцам из Нагорного Карабаха — это тест для всех нас на человечность. Которую так легко утратить за полтора года большой и беспощадной войны. На умение любить дальнего. На готовность хотя бы посочувствовать человеку, попавшему в беду. Потому что после того, что случилось, Россия никогда больше не будет главным союзником армян. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. И Украине, если она научилась мыслить и играть вдолгую, самое время протянуть руку гуманитарной помощи нашим армянским братьям...

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