Тарифы вырастут и в скором времени. Что готовит украинцам американский пакет предложений

Пакет предложений США по дальнейшим реформам в Украине предусматривает либерализацию цен на электроэнергию. Эксперт коммунального рынка Олег Попенко объясняет, что конкретно подорожает, когда и насколько.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей военной помощи.

Что по тарифам

Внедрить программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию.

Внедрить план действий, направленный на либерализацию тарифов на газ и электроэнергию: для лучшего обеспечения энергосбережения и финансовой устойчивости компаний и операторов, одновременно разработать схемы целевой поддержки для уязвимых потребителей в контексте реформирования системы субсидий на электроэнергию.

Принять меры для дальнейшей либерализации цен на газ и электроэнергию, а также подготовиться к развитию "зеленой" энергетики и интеграции энергосистемы между Украиной и ЕС.

Сопровождать процесс либерализации механизмами социальной защиты для смягчения влияния на наиболее бедные слои населения.

Придется пересчитывать... Фото: slavdelo.dn.ua

Перевожу на нормальный язык

Тарифы вырастут. Притом в краткосрочной перспективе. Срок реализации задач по тарифам определенный вашингтонским обкомом — 12 месяцев. Вырастут тарифы на газ и электроэнергию, а значит, вырастут и на тепло, и на горячую воду и на услуги водоканалов (которые и так искусственно сдерживаются). Рост тарифов на электроэнергию будет до 5-6 грн до конца 2024 года. Тарифы на газ вырастут до уровня 11-13 грн, возможно, в 2 этапа до 15 грн. Тарифы на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местного бюджетов вырастут на 30-50% в зависимости от региона.

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