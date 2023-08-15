Тарифы растут и дальше. Как в Украине нелегально повышают плату за обслуживание домов

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Госстат опубликовал цифры по коммуналке.

Так, за год — с июля 2022 года по июль 2023-го — общая стоимость услуг ЖКХ стала больше на 14,7%, свидетельствуют данные Госстата.

Как так случилось, спросите вы?

По информации госструктуры, больше всего подорожала электроэнергия — сразу на 69,7%.

На 10% выросли расценки и на другие услуги. А именно:

уборка мусора подорожала на 14,3%;

содержание и ремонт жилья — на 10,6%.

И здесь самое интересное.

Оплата за содержание многоэтажек повышается незаконно Фото: Flickr

Понятно, почему выросла уборка мусора. Потому что это прерогатива органов местного самоуправления, и они точно не захотят тратить бюджетные средства на компенсацию разницы роста тарифов на вывоз ТБО.

А вот следующая цифра, ну очень интересная.

Это ремонт и содержание жилья (берите многоквартирный дом)

Как могла вырасти стоимость ремонта и обслуживания, когда закон четко говорит, что любое решение в МКД принимается только общим собранием совладельцев, и невозможно как-то по-другому его провести.

В условиях, когда 50-60% жителей многоквартирных домов — это беженцы и переселенцы, общее собрание провести невозможно, поэтому рост стоимости ремонта и содержания жилья во многих случаях проведен незаконным способом. Я об этом писал неоднократно.

Присылает УК от застройщика, или Коммунальная УК письмо, где пишет, что электроэнергия выросла и мы повышаем вам стоимость обслуживания.

И большинство совладельцев это оплатит.

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