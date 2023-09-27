В Украину поверили, как в Израиль или Корею. Как следует воспринимать рекомендации от США

Американские рекомендации по украинским реформам не следует воспринимать как ультиматум, пишет публицист Антон Швец . Это советы, и они означают: США поняли, что война будет долгой, и верят, что Украина сможет ее выиграть.

Относительно списка реформ, который передали из Посольства США украинским правительственным функционерам.

Чему я рад, чего ожидаю и чему удивился. Сейчас без зрады, хайпа и политизации. Это все будет, но позже.

Документ настоящий, это уже подтвердило Посольство США, также этот документ направлен всем международным донорам Украины. При этом Посольство США подчеркнуло, что это предложения к обсуждению, а не ультиматум. Я там в тексте еще на собственном примере докажу, что это именно предложения. Многие люди восприняли это как ультиматум из-за формы, в которой предложения поданы. Но это устоявшаяся форма, она ориентируется на меморандумы МВФ, которые пишутся как ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Украины, которые мы на себя принимаем. И поэтому там "Украина сделает Х за время Х", потому что именно в таких формулировках мы и подписываем меморандум с МВФ.

Начну с того, что впервые за много лет в таком документе нет ничего о финансовой сфере Украины. Это очень высокая оценка деятельности Национального банка и его главы Андрея Пышного и Министерства финансов и его главы Сергея Марченко от наших союзников. Обычно в таких документах всегда есть тезис об усилении независимости Национального банка. Во времена Кирилла Шевченко были даже более жесткие тезисы о том, что Шевченко вызвал эрозию учреждения и с этим надо что-то делать. Также обычно там есть о корпоративном управлении в государственных банках, и там на самом деле есть вопросы. Но я так понимаю, Белый дом не сомневается, что за корпоративным управлением в госбанках будет наблюдать НБУ. И поэтому о системных вещах в финансах ничего нет, потому что нет вопросов. Мои поздравления командам НБУ и Минфина. Это огромный труд...

Что касается другого. Война будет долгой, и США наконец-то это поняли.

Многие описывают этот документ, как "деньги в обмен на реформы", потому что так сформулировано. Но у меня есть несколько иное мнение. США понимают, что война будет долгой, и документ сфокусирован на том, чтобы повысить способность Украины выдержать долгую войну. Это требует прозрачности государственного управления, восстановления конкурсов в стратегических госпредприятиях, развитие Минстратепрома и УОП, организации координации ВПК и армии, усиления способности армии и самое главное, нашей способности хотя бы частично финансировать боевые действия и привлекать инвестиции. Ну и восстановление вдобавок.

То есть две части. Обеспечение армии и привлечение инвестиций.

Именно поэтому есть армия и оборонка, ну и о национальной безопасности, в частности экономической. Государственного финансирования от доноров и международных инвестиций не хватит, поэтому вопрос захода в страну частных инвестиций на годы становится очень важным. Мы должны научиться жить, как Израиль и Южная Корея, мы должны быть способны привлекать инвестиции даже под угрозой ракетных ударов.

Наша армия должна модернизироваться даже во время войны (хотя это и очень сложно).

Стать, как Израиль, жить даже под угрозой ракетных ударов Фото: inbusiness.kz

В армейском пакете — реформы МО, Минстратегпром, бывший "Укроборонпром", взаимодействие ВПК и МО, стандарты НАТО.

В инвестиционном — корпоративное управление, антимонопольный, НАБУ, САП, ВАКС, НАПК, СБУ, БЭБ, суды в целом и КСУ, энергорынок, АРМА, Нацпол, Генпрокуратура, таможенники и пограничники, Счетная и печально известная ГАСУ.

И один пункт на восстановление — об инспекторах.

Не удивляет отсутствие вопросов к налоговой. На армию налоговая не очень влияет (напрямую), а проблемы украинского бизнеса в инвестиционном пакете от американцев странно бы было увидеть. По мнению американцев, если налоговая будет заниматься фигней, то с ней вопрос решат НАБУ и САП. А блокировка налоговых накладных крупных инвесторов не коснется. Бам, пацаны. Уважаемый украинский бизнес, эту проблему придется решать самостоятельно. У американцев все окей...

Хотя кажется, что пунктов инвестиционных больше, пункты об армии важнее и, по моему мнению, сложнее. В большинстве случаев пункты инвестиционные — они о повышении прозрачности, кадровом отборе и создании независимости. Это можно плюс-минус сделать в условиях политической воли или большой договоренности Офиса и Белого дома. Скандалов будет множество. Но это возможно более-менее в указанные сроки, хотя работы и много.

А вот внедрение стандартов НАТО — везде сложная вещь сама по себе. Как делать это в армии, которая воюет, я вообще не очень понимаю (да я и простой пацан). Налаживание горизонтальных связей от ГШ и МО с Минстратегпромом и УОП — это всего один раздел в документе, но работы там не просто много, а очень много. И сроки там ну прямо впритык. Не завидую Камышину и Умерову. Но очень надеюсь, что в следующем таком пакете к их учреждениям не будет вопросов, как к НБУ. Это нужно и нам самим.

В общем этот документ сигнализирует, что Соединенные Штаты выбирают курс на долгую войну и заинтересованы в устойчивой во времени Украине. Если кого-то пугает долгая война, то я вам об этом сказал еще в марте 2022, для меня здесь новостей нет. Для меня страшнее бы было отсутствие предложений, потому что это могло бы свидетельствовать как раз об усталости от Украины и нежелании заниматься нами.

Кто-то говорит, что этот документ — это что-то страшное, но я смотрю на это иначе.

Это, как ни странно, путь к укреплению доверия в будущем. Мы не упали, это удивило весь мир, и сначала на нас боялись дохнуть, потому что весь мир думал, что мы завалимся. И не очень понимал, как мы устояли и выдержали.

Теперь в нас верят как в страну. Мы не Ирак, не Сирия, не Афганистан. Мы способны.

Теперь нам говорят, окей это надолго, и мы верим, что вы можете стать, как Южная Корея или Израиль.

Ну, я не против.

Давайте приступим к делу.

Источник