Правила игры с Западом меняются. Что означают требования США к Украине

Требования Америки к Украине очень четко делают акцент на институциях и государственном администрировании, отмечает экономист Дмитрий Боярчук . А это значит, что на этот раз будет больно для элит, а не для широких масс, и это меняет все правила игры с Западом

О письме из Вашингтонского обкома и о хозяйственной политике

С августа прошлого года США нам почти регулярно выплачивают финансовую помощь на поддержку бюджета в виде грантов (то есть, безвозвратная помощь). С начала года это была "стабильная" сумма $1.25 млрд., которая гарантированно появлялась в бюджетной отчетности Минфина и отчетности о валютных резервах НБУ. В августе что-то произошло. Платеж задержали без явных причин. Валютные резервы и бюджетные доходы сразу просели, а валютный рынок заметно пошатнуло.

О том, что происходит, мы, простые смертные, узнали гораздо позже, когда появилась отчетность. Но по активностям вокруг Коломойского, Минобороны и поспешным принятием е-деклараций было понятно, что что-то таки происходит. Когда приехал дядя Блинкен (и к тому времени простые смертные уже узнали о "пропущенных" $1.25 млрд.) — все стало на свои места. Много было догадок, о чем он там говорил с нашим руководством, то ли о е-декларациях, то ли о Коломойском. Но последнее письмо из Вашингтонского обкома показало, что все гораздо серьезнее.

Для понимания, требования МВФ по сравнению с тем, что изложили в том письме из Вашингтона — это просто детский сад, младшая группа. Главное, чем занимается МВФ — это сведение балансов, чтобы расходы были по имеющимся ресурсам и чтобы притоки валюты хоть примерно совпадали с оттоками. Все остальные "требования МВФ" добавлялись в прицепе и, как правило, не были приоритетом. Проблемы с выполнением требований МВФ, как правило, были из-за того, что сведение балансов делает больно широким массам населения, потому что это только индексировать социалку легко, а обратно "проворачивать фарш" очень трудно.

Письмо из Вашингтона, напротив, очень четко делает акцент на институтах и государственном администрировании, что на этот раз будет критически больно именно для элит, а не для широких масс — и это, не побоюсь этого слова, может быть game changer.

Правила игры меняются — и очень резко Фото: pexels.com

Это очень интересное развитие событий, потому что до августа наши западные партнеры все "нюансы" внутренней жизни условно откладывали в папочку "ещеневремя", и это выглядело очень странно. Первые звоночки о смене ветров были заметны уже в Лондоне на конференции. Но чтобы уже в августе дернуть за финансовую помощь и в сентябре публично (!) развесить на всех столбах такой чувствительный список требований — это очень крутой поворот.

Картину дополняет то, что в сентябре в Киев прибыла новый посол ЕС Екатерина Матернова, которая очень симпатизирует Украине, но и хорошо ориентируется, что тут к чему (так о ней отзываются). А 14 сентября Белый Дом назначил спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер. То есть, уже есть конкретные люди, которые имеют полномочия погружаться в детали и имеют огромное влияние на половину доходов нашего бюджета, которую мы получаем в виде грантов и кредитов от США и ЕС.

Хозяйственная часть (пока это не касается экономики) начинает приобретать определенные очертания. Не могу сказать, что эта картинка в розовых тонах, потому что речь идет о надзоре и контроле за тем пирогом, который нам выделяют. Зато пока ничего не известно о том, как мы будем растить наш собственный пирог национального богатства. Но хотя бы о подходах в организации хозяйственной части со стороны наших западных партнеров уже хоть что-то проясняется.

Из того всего, что видно из общедоступных источников, выглядит так, что нас могут ждать очень интенсивные изменения в части обустройства хозяйственной деятельности страны (извините, об экономике что-то сказать язык не поворачивается, потому что вся тема — вокруг распределения, а не создания). Надеюсь, скоро добавится больше ясности именно по направлению экономики, потому что нам это критически нужно.

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