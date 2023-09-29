Конец великого обманщика. Как суд превратил Трампа из супергероя в простого смертного

Суд выяснил, что Дональд Трамп длительное время искажал размеры своего состояния, чтобы получить выгоду. Обозреватель The Atlantic Дэвид Грэхем видит в этом исторический момент — оказалось, что и таких людей можно привлечь к ответу.

"Это мир выдуманный, а не реальный".

Так написал Артур Энгорон, судья штата Нью-Йорк, в своем сенсационном постановлении, которое угрожает сердцу бизнес-империи Дональда Трампа. Энгорон имел в виду, в частности, аргументы, выдвинутые адвокатами бывшего президента, но его слова описывают многие детали этого дела, такие, как оценки собственности Трампа и даже квадратные метры, которые, как он утверждал, там были — и то, и другое суд признал "явно" сфальсифицированным. Большая часть репутации Трампа, которую он культивировал как имидж бизнес-магната, была построена на лжи.

Удивительно не то, что Трамп и его сообвиняемые, включая его сыновей Дональда-младшего и Эрика, совершили мошенничество. Удивительно то, что его наконец-то смогли за это наказать — и весьма сурово. Схема, которую в прошлом году озвучила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс, была простой. Когда Трамп хотел снизить налоги, он заявлял о низкой оценке недвижимости. Когда он хотел получить дешевые кредиты, он завышал оценку. Это позволяло ему ежегодно увеличивать заявленный собственный капитал, и далее — получать кредиты на более выгодных условиях, лично гарантируя их.

Адвокаты Трампа, по сути, утверждали, что, поскольку не было причинения вреда, не было и нарушения: банки, давшие деньги Трампу взаймы, в конечном итоге получили прибыль (отчасти потому, что могли взимать более высокие комиссии с клиента, компании которого неоднократно банкротились). К ярости Энгорона, адвокаты Трампа продолжали предлагать одни и те же аргументы в свою защиту даже после того, как их отстранили от суда. "Поведение обвиняемых, повторяющих эти легкомысленные аргументы, является вопиющим", — написал он и оштрафовал адвокатов.

Оказалось, что Трамп — обычный человек, которого тоже можно осудить

Более того, он также удовлетворил просьбу генерального прокурора — аннулировать бизнес-сертификаты Трампа и его семьи. Если решение останется в силе, Трамп может потерять контроль над некоторыми из своих ключевых объектов, включая Trump Tower и 40 Wall Street, шикарное здание в центре Манхэттена. "Это решение направлено на национализацию одной из самых успешных корпоративных империй в Соединенных Штатах и ​​захват контроля над частной собственностью", — пожаловался адвокат Трампа Кристофер М. Киз. На самом деле, оно не означает экспроприации, поскольку Трамп по-прежнему будет владеть зданиями; он просто не сможет принимать по ним финансовые решения. Это решение также не означает конец бизнеса Трампа, но может заставить его прекратить свою деятельность в штате Нью-Йорк.

Решение Энгорона не закрывает дело. Но он снимает некоторые проблемы и сужает вопросы для предстоящего судебного разбирательства, которое определит, должен ли Трамп платить штраф за завышение стоимости недвижимости. Судья запросил 250 миллионов долларов. Это очень большая сумма, хотя Трампу вполне по силам, если он тот миллиардер, которым хочет казаться.

Самый большой удар по Трампу может оказаться репутационным и психологическим. Он заявил, что дело против него представляет собой политическое преследование, и некоторые из его сторонников сочтут это убедительным, но признание в мошенничестве является не большим преимуществом, чем предъявление обвинения. Поскольку Трамп на протяжении десятилетий действовал таким образом, его фантастический мир стал казаться почти реальным. Идея о том, что судья действительно может его наказать, казалась весьма отдаленной — как Трампу, так и его недоброжелателям.

И хотя гражданское дело в Нью-Йорке напрямую не затрагивает другие проблемы Трампа с законом, решение Энгорона предполагает, что суды теперь могут настичь человека, который долгое время вел себя так, как будто его обман никогда не повлечет за собой никаких последствий. Трамп пытался убедить американцев, что он набрал больше голосов, чем Джо Байден, что выборы 2020 года были украдены у него, что он имел полное право скрыться с секретными документами и помешать федеральному правительству вернуть их, и что он был величайшим президентом. в американской истории. Это фантастический мир, но в реальном мире есть способы вторгнуться в него.

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