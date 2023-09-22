Путин ждет Трампа. Почему Вашингтону нужно применить новую теорию победы

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Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетил Организацию Объединенных Наций и Белый дом в поисках большей поддержки своей страны в войне, которая не закончится в ближайшее время. Главному стороннику Зеленского, США, потребуется изменение стратегии, чтобы помочь Украине выжить и одержать победу в затяжной войне, даже несмотря на то, что политика по отношению к конфликту в Вашингтоне становится все жестче.

Может показаться странным прогнозировать мрачную и затяжную борьбу в тот момент, когда украинские войска наконец-то пробивают бреши в сильных оборонительных линиях России. Но если не произойдет катастрофического краха сопротивления России, Украина не освободит всю свою территорию в этом году. Война может не закончиться и в следующем году, учитывая, что президент России Владимир Путин, скорее всего, связывает победные планы с возвращением Дональда Трампа на пост президента США — и соответствующий коллапс западного единства — после ноября 2024 года. Боевые действия вполне могут затянуться до 2025 года или даже дольше, создавая новые проблемы на новом этапе войны.

Первый этап стратегии США в 2022 году предусматривал предоставление Украине достаточной помощи, чтобы избежать проигрыша, а также нанесение ужасающих потерь захватчикам. Успех этих усилий привел ко второму этапу: подготовке Украины к контрнаступлению, призванному вернуть территорию и, возможно, заключить мир на выгодных условиях. Этот этап оказался более разочаровывающим из-за медленного прогресса на поле боя, а также из-за того, что Путин настолько предан идее победы, что вряд ли когда-либо придет к соглашению.

Даже сейчас мир, которого хочет Путин, оставит Украину незащищенной и расчлененной. Поэтому, если США не выберут раздел, что равносильно поражению Украины, им необходимо начать решать проблемы, с которыми связана более длительная война.

Первая предполагает оценку и, возможно, адаптацию военной стратегии. Нынешнее наступление Украины поначалу было трудным, потому что страна стремилась подражать западной тактике, не имея при этом необходимых преимуществ, таких как превосходство в воздухе, которых ожидали западные военные.

США и их союзникам необходимо уже сейчас начать оснащать Украину для проведения операций в 2024 году и позже. Вопрос в том, следует ли им готовить Украину к аналогичному наступлению в следующем году или, возможно, помочь ей использовать более знакомую, хотя и менее амбициозную стратегию истощения. Это потребует локализованных наступлений в сочетании с наращиванием дальних ударов, призванных перерезать пути снабжения России и постепенно сделать ее военное положение неустойчивым.

Во-вторых, более длительная война может потребовать принятия более высоких рисков эскалации. Вначале Вашингтон осторожно переступил путинскую красную линию. Совсем недавно США взяли на себя обязательство предоставить более серьезную помощь, такую как танки "Абрамс" и истребители F-16.

Эти обязательства призваны показать, что Путин не может просто переждать Запад. Но если новая теория победы предполагает принуждение, а не прямое изгнание российских войск, Украине потребуются ракеты ATACMS большей дальности и другие системы, чтобы значительно усилить урон, которую она причиняет, нацеливаясь на силы Путина, где бы они ни оккупировали украинскую землю.

Второе президентство Трампа может оказаться надеждой Путина Фото: RT

В-третьих, Вашингтон должен ужесточить экономическое давление. Санкции нанесли ущерб, но не нанесли непоправимый вред экономике Путина, которая продолжает производить оружие для войны. Казначейство и Государственный департамент уже принимают меры по борьбе с уклонением от санкций, объявив на прошлой неделе о дополнительных штрафах в отношении 150 физических и юридических лиц. Следующим шагом может стать снижение ценового ограничения, установленного "Большой семеркой" на продажу российской нефти, чтобы сократить доходы Путина, не ввергая глобальные энергетические рынки в хаос.

В-четвертых, Вашингтон должен не допустить, чтобы длительная война стала источником слабости и отвлечения внимания. Имеющиеся на сегодняшний день данные обнадеживают: с февраля 2022 года США увеличили производство артиллерийских снарядов и другого оружия, одновременно расширяя и укрепляя сеть своих глобальных альянсов.

Но затяжная война означает продолжающееся истощение ресурсов США. Таким образом, это создает перспективу увеличения расходов на оборонно-промышленную базу США во всем — от обеспечения цепочек поставок редкоземельных элементов до создания запасов ракет и боеприпасов, которые могут понадобиться Вашингтону в случае собственного конфликта, потенциально вокруг Тайваня.

Все это легко сказать, но трудно сделать, потому что политика войны в США становится все более отвратительной. Поддержка Украины Конгрессом остается сильной. Но поскольку спикер Палаты представителей Кевин Маккарти является заложником самых непокорных членов своей республиканской коалиции, он изо всех сил пытается сохранить правительство США открытым, не говоря уже о том, чтобы обеспечить еще один крупный транш финансирования для Украины.

Между тем, три кандидата, на долю которых приходится, возможно, три четверти предполагаемых первичных голосов республиканцев — Трамп, губернатор Флориды Рон ДеСантис и биотехнологический предприниматель Вивек Рамасвами — все в некоторой степени скептически относятся к помощи Украине. Поскольку настроения элиты обычно определяют настроения населения в отношении внешней политики, их оппозиция может со временем изменить взгляды среди избирателей-республиканцев.

Не будем забывать о том, чего добилась Украина при поддержке Запада: когда российские войска вторглись, мало кто думал, что страна продержится так долго и будет так хорошо сражаться. Но в конфликте, который почти не имеет признаков завершения, проблемы Украины и Америки только начинаются.

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