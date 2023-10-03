Враг не заслуживает большой буквы. Как и почему пишут название страны-агрессора украинцы
Журналист Сергей Стуканов устроил в своем сетевом аккаунте опрос, чтобы выяснить — как пишут украинцы название страны-агрессора и почему. Анализ результатов выявляет несколько закономерных тенденций
Итоги опроса о написании Россия/россия
Некоторые просили в комментариях подвести итоги опроса на моей странице, в котором я предложил ответить на два вопроса:
- Вы пишете "Россия/россия" с большой, с маленькой или как придется?
- Если с большой или малой, то почему?
Итак, подвожу итоги.
Опрос, конечно, не является репрезентативным и не отражает мнения всего общества. Кроме того, некоторые ответы были расплывчатыми, двоякими, неточными. Вместе с тем, из 150 комментариев, которые были оставлены под постом по состоянию на сейчас, собралось более 120, в которых был более-менее четкий ответ на первый вопрос, и более 60, в которых также был ответ на второй вопрос. Поэтому можно сделать некоторые обобщения.
Вы пишете Россия, россия или как придется?
Опрос показал, что с большой буквы слово "Россия" целенаправленно пишет лишь четверть из всех высказавшихся (26%).
С маленькой буквы всегда пишет слово "россия" почти половина комментаторов (45%).
Довольно большой оказалась группа комментаторов, которые вообще предпочитают не употреблять в отношении России название "Россия" и именуют ее мо**овией, мо**овщиной, ка**пстаном, педер*сией, болотами, ерефией и т.п. — 20%.
Только 8% не имеют определенного подхода и пишут и с большой, и с малой, не придавая этому значения или в зависимости от типа текста/сообщения и тому подобное.
Почему пишете с большой буквы?
60% тех, кто пишет с большой буквы, руководствуются украинским правописанием и пишут так из уважения к украинскому языку.
20% добавили, что считают инфантилизмом, ребячеством или проявлением магического мышления называние России с маленькой буквы.
Были единичные ответы, что Россию следует называть именно Россией, чтобы не размывать ответственность этого государства за преступления войны.
Почему пишете с маленькой?
55% тех, кто сознательно пишет "россия" с маленькой буквы, заявили, что таким образом проявляют пренебрежение, неуважение или брезгливость к России. То есть акт написания названия страны с маленькой буквы рассматривают как выражение своего отношения.
17% выразили похожую мотивацию, отметив, что большой буквы Россия не заслуживает.
Среди единичных причин назывались также такие:
- это форма сопротивления;
- пишу по новому правописанию;
- это внутренняя потребность;
- потому что враг;
- потому что это не государство, не люди;
- потому что это бесит русских;
- считаю, что от этого скорее повызд*хают.
Выводов делать не буду )