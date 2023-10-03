Запад предлагает отменить санкции. Почему для спасения экологии хотят уменьшить давление на РФ

Кажется, нефтяные санкции против России провалились, констатирует блогер Петр Чернышов . Более того — теперь из-за использования Россией старых танкеров возникла угроза экологической катастрофы для всего мира

Чиновники опять проиграли рынку

Или взгляд эксперта с мягкого дивана на нефтяные санкции против России

Как мы все помним — с декабря 22 года заработал механизм "ценового потолка" на нефть из России. Чиновники США и Евросоюза торжественно объявили — они придумали умный механизм, который не создаст мирового кризиса, но не даст России зарабатывать на нефти! Российская нефть будет продаваться на рынке — но страна-агрессор получит за это минимум денег! И установили потолок на 60 долларов.

Я еще тогда писал, что не могу поверить, что чиновники победят "животные инстинкты рынка". Ну и вот — Bloomberg подводит итоги этой борьбы — и пишет, что получился ПОЛНЫЙ ПШИК.

Главная причина для этого вывода — как только ввели санкции, дисконт российской нефти Urals к мировой цене Brent был 40 долларов на баррель — а теперь всего 10 и стремится к нулю. И это при том, что цена барреля сильно выросла — и российским компаниям стало в принципе легче давать дисконт!

Российская нефть продолжает уходить за границу в больших количествах

Почему? Много всяких СТРАННЫХ компаний купили ОЧЕНЬ МНОГО танкеров — ОЧЕНЬ СТАРЫХ — которые в обычное время разрезали на металл где то в Бангладеше — а теперь они плавают. И то, что они ОЧЕНЬ СТАРЫЕ, а также часто выключают транспондеры (многие из них плывут без страховки) — просто создает, по оценке Bloomberg, ОГРОМНЫЙ РИСК аварии. Нефть выльется в море — никто не будет платить за ликвидацию последствий (страховки же нет) — и всему миру от этого будет только очень плохо. Погибнут рыба, дельфины, кораллы — выйдет Грета и скажет, что мировые капиталисты опять обо…..лись, и эти санкции просто в панике отменят.

И даже многие возят со страховкой, потому что покупатель должен просто дать бумагу с подписью страховой компании — что купила российскую нефть дешевле 60 дол. за баррель. Учитывая, что почти все эти торговые компании были созданы уже в 23 году — конечно, им нетрудно подписать ЛЮБУЮ бумагу. И, как пишет Bloomberg — никто никогда эти документы не проверяет. Потому что чиновникам — им важно просто сказать. Кто и когда уволил международного чиновника за bullshit?

Короче, Bloomberg делает вывод — ОТМЕНЯЙТЕ САНКЦИИ И НЕ РИСКУЙТЕ ЭКОКАТАСТРОФОЙ! И предлагает радоваться тому, что Россия заплатила МИЛЛИАРДЫ долларов за старые, вонючие танкеры — которые при отмене санкций надо будет списать.

Может, нам просто сказать, что Bloomberg продался России — и не думать об этом?

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