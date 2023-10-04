Четыре шага к победе. Как должна измениться Украина, чтобы выиграть войну

Украина должна четко понимать, какова ее стратегия для достижения победы, пишет аналитик Валерий Пекарь . Для того, чтобы выиграть тяжелейшую войну с Россией, нужно сделать четыре вполне понятных шага...

Этот очень негативный пост содержит немало позиций, о которых я много писал, так же, как и мои друзья и коллеги.

Можно спорить с определенными деталями, но, на мой взгляд, здесь на 90% все верно.

(Например, я не согласен с оценкой Ярослава Гунько, но признаю, что эта ситуация нам во вред, а не на пользу).

Коротко о ключевых болевых точках:

Украина не имеет стратегии победы. Без стратегии победить невозможно. Завышенные ожидания, созданные украинскими политиками, нанесли очень много вреда. Победить своими силами, без денег и оружия союзников, мы не можем. Мир постепенно будет снижать поддержку Украины — и Запад, и Юг. Требования, оскорбления, обвинения — эти "инструменты дипломатии" не работают. Отказываясь выходить на одну сцену с россиянами, мы без боя оставляем им право формировать сознание западных элит. Путин не умрет, российская экономика не рухнет, голодных бунтов не будет. НАТО не будет воевать за Украину ни при каких условиях, и до завершения войны Украине не позволят стать членом НАТО. Украинское общество — очень упрямое и не хочет признавать своих ошибок.

Украинское общество должно остаться единым Фото: РИА Новости

Упрямство украинского общества в конце концов приведет к расколу: часть общества устанет и будет готова на завершение войны любой ценой, а часть будет готова сражаться до полной победы любой ценой. Этот раскол может завершиться плохими последствиями.

Выводы:

Нам срочно нужна совместная с союзниками стратегия победы. Нам нужно поменять наши подходы к взаимодействию с Западом, Югом, российскими антиимперскими силами. Нам нужна честность во внутреннем диалоге внутри украинского общества, и нам нужен, наконец, диалог между властью и бизнесом, гражданским обществом, экспертным сообществом, местным самоуправлением и тому подобное. Нам нужно прекратить верить в мифы, которые мы сами себе придумали, и тем более в мифы, придуманные для нас на Лубянке.

P.S. Все, кто прочитал в посте призыв к сдаче территорий, — пожалуйста, перечитайте дважды, внимательно. Там нет ни одного слова об этом.

P.P.S. Отдельно отмечу, что я не разделяю негативных оценок украинской дипломатии. Считаю, что подавляющее большинство украинских дипломатов бьются, как львы, за интересы страны. Но им нужно больше финансирования, больше качественных людей, а главное — стратегия победы.

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