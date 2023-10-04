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Четыре шага к победе. Как должна измениться Украина, чтобы выиграть войну

Украина должна четко понимать, какова ее стратегия для достижения победы, пишет аналитик Валерий Пекарь. Для того, чтобы выиграть тяжелейшую войну с Россией, нужно сделать четыре вполне понятных шага...

Валерий Пекарь
Философ
Фото: Getty Images | Сейчас — самое время задуматься над тем, как достичь победы

Этот очень негативный пост содержит немало позиций, о которых я много писал, так же, как и мои друзья и коллеги.

Можно спорить с определенными деталями, но, на мой взгляд, здесь на 90% все верно.

(Например, я не согласен с оценкой Ярослава Гунько, но признаю, что эта ситуация нам во вред, а не на пользу).

Коротко о ключевых болевых точках:

  1. Украина не имеет стратегии победы. Без стратегии победить невозможно.
  2. Завышенные ожидания, созданные украинскими политиками, нанесли очень много вреда.
  3. Победить своими силами, без денег и оружия союзников, мы не можем.
  4. Мир постепенно будет снижать поддержку Украины — и Запад, и Юг.
  5. Требования, оскорбления, обвинения — эти "инструменты дипломатии" не работают.
  6. Отказываясь выходить на одну сцену с россиянами, мы без боя оставляем им право формировать сознание западных элит.
  7. Путин не умрет, российская экономика не рухнет, голодных бунтов не будет.
  8. НАТО не будет воевать за Украину ни при каких условиях, и до завершения войны Украине не позволят стать членом НАТО.
  9. Украинское общество — очень упрямое и не хочет признавать своих ошибок.
Украинское общество должно остаться единым
Фото: РИА Новости

Упрямство украинского общества в конце концов приведет к расколу: часть общества устанет и будет готова на завершение войны любой ценой, а часть будет готова сражаться до полной победы любой ценой. Этот раскол может завершиться плохими последствиями.

Выводы:

  1. Нам срочно нужна совместная с союзниками стратегия победы.
  2. Нам нужно поменять наши подходы к взаимодействию с Западом, Югом, российскими антиимперскими силами.
  3. Нам нужна честность во внутреннем диалоге внутри украинского общества, и нам нужен, наконец, диалог между властью и бизнесом, гражданским обществом, экспертным сообществом, местным самоуправлением и тому подобное.
  4. Нам нужно прекратить верить в мифы, которые мы сами себе придумали, и тем более в мифы, придуманные для нас на Лубянке.

P.S. Все, кто прочитал в посте призыв к сдаче территорий, — пожалуйста, перечитайте дважды, внимательно. Там нет ни одного слова об этом.

P.P.S. Отдельно отмечу, что я не разделяю негативных оценок украинской дипломатии. Считаю, что подавляющее большинство украинских дипломатов бьются, как львы, за интересы страны. Но им нужно больше финансирования, больше качественных людей, а главное — стратегия победы.

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