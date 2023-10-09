Война в Израиле — шаг к Третьей мировой. Почему это — продолжение войны в Украине

Война в Израиле является продолжением войны в Украине, убежден журналист Вадим Денисенко . Агрессивная ось Россия — Иран последовательно толкает мир к Третьей мировой войне, и Запад должен это четко понять

По Израилю. Вкратце

1. Израиль полностью проиграл информационную войну. И Израиль (мы, между прочим, тоже) становится заложником этой самой информационной войны. Любые дальнейшие действия для Израиля нехороши. Начать масштабную сухопутную операцию — рассориться со всем Ближним Востоком. Не делать этого — наступит серьезный внутриполитический кризис.

2. В то же время, серьезная военная эскалация пока не нужна никому (кроме россиян, которые пока особо не влияют на ситуацию).

Не хотелось бы думать, что это — начало Третьей мировой войны Фото: The Times of Israel

3. Главные проблемные последствия для нас — мы исчезаем с первых полос и перестаем быть, как минимум, на некоторое время, мейнстримом мировых СМИ, возможно поднятие цен на нефть и срыв (перенос на неизвестный срок) запуска индийского аналога "великого шелкового пути", который является противовесом китайского "один пояс — один путь".

4. Если на два последних пункта мы почти не можем влиять, то для нас сейчас крайне важно не упустить первый. Собственно, здесь важно выработать политику единого голоса и запустить единые месседжи по всему миру. Какие это месседжи? Ось зла Россия-Иран является угрозой всему миру. Конфликт в Израиле является продолжением войны в Украине. Мы должны в головах коллективного Запада сделать знак равенства между Израилем и Украиной, а для глобального юга мы должны запустить страшилку: эскалация конфликта в Украине и Израиле приведет к третьей мировой войне. И это нужно делать уже вчера.

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