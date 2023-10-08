Война в Израиле: день второй, промежуточные итоги

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1) За сутки официальное число убитых в Израиле увеличили с пяти (когда считали только жертвы ракетных обстрелов, так как в потерянных городах и селах трупы не подсчитаешь) до 250 или 300. Опубликованы имена 26 убитых военных. Еще около 750 пропавших без вести — не только военных, всех. И больше полутора тысяч раненных. Число угнанных в плен гражданских и военных неизвестно. Израильские СМИ вчера предполагали о примерно полусотне. Я думаю, что больше.

Количество убитых в Газе — вчера к вечеру было около 200 убитых и 1100 раненных — судя по всему, речь именно о самом городе, а не о секторе.

2) Зачистка приграничных городков израильской армией, думаю, еще продолжается. Райотдел в Сдероте так и не смогли отбить, поэтому ночью просто взорвали вместе с боевиками. Судя по фото, это было монструозное сооружение из бетона, построенное в расчете на прямой ядерный удар.

Контроль над военной базой восстановлен. Сколько боевики утащили оттуда оружия — никто не знает. Зато я предполагаю, что иранские спецы спокойно унесли на изучение все документы, списки личного состава и всю шифрованную связь с кодами доступа и прочим. Вполне возможно, что захват связи в штабе дивизии помог вчера отслеживать передвижения израильской подмоги.

Еще вечером шел бой на КПП Эрец (Эрез).

Фото: Getty Images

3) Газу примерно с обеда вчерашнего дня обстреливает израильская авиация. Толку — ну как всегда. Не глядя на отчеты ЦАХАЛа, могу сказать, что уничтожены 25 пунктов принятия решений, полторы тыщи иностранных наемников и три Бин Ладена. Насколько я могу судить по прошлым войнам и новостям с них, вся реальная инфраструктура ХАМАСа находится под землей и под Газой есть еще один город.

4) На Западном Берегу ночью были перестрелки, терров пытались брать в кроватках, они заранее проснулись, требовали не мешать им спать и отстреливались. В мелких поселках в пустыне молодежь развлекается поджиганием покрышек, кое-где палестинцы пытаются с ножами кидаться на евреев. Применение ножей демонстрирует, что огнестрельного оружия на Западном Берегу вне полицейских станций и офисов сил самообороны не так уж много и его берегут для специально обученных басмачей.

В Иудее и Самарии сегодня обьявлена всеобщая палестинская забастовка.

5) Понемногу начинаются перестрелки с Ливаном, точнее, с Хезбаллой. Это злой, очень хорошо подготовленный и мотивированный противник, прошедший бои за Алеппо и не стесненный в материальных средствах. Коротко — можете считать, что значительная часть Хезболлы подготовлена, как те вчерашние "бомжи" на мопедах, прорвавшие границу и устроившие в Израиле ад.

6) Ах да, Нетаньяху вечером назвал Газу городом зла и посоветовал местному населению срочно валить оттуда. Других вариантов у Биби после видео с убитыми и изнасилованными нет.

Палестинский исход уже понемногу начинается. Думаю, бегут те, у кого есть деньги оплатить проход по подземному тоннелю в Египет. Сам Египет вроде бы вчера начал стягивать войска к границе. Ожидает гуманитарную катастрофу на своей территории.

7) О позиции мусульманских стран. "Талибан" вчера попросил персов, Ирак и еще кого-то дать проход ио своей территории талибам — на войну с Израилем. Подозреваю, что для начальничков в Кабуле это отличный способ сбагрить своих контуженных.

Хотя во время крупных арабо-израильских войн на фронтах и в качестве летчиков светились представители далеко расположенных стран. Израильские военные историки упоминали о летчиках из КНДР. Иракская дивизия точно была, хотя Ирак с Израилем и не граничит.

Важно

Война с боевиками ХАМАС. Что происходит в Израиле, 5 оперативных выводов

Саудовская Аравия, много лет неофициально дружившая с Израилем и планировавшая теперь делать это официально, тихо матерится.

В арабском мире до сих пор есть отзвуки в свое время старательно раскручивавшейся темы про палестинских братьев. На самом деле практически всем другим арабам на них плевать, но официально об этом говорить нельзя. Не поймут-с.

Поэтому можно осторожно осудить Израиль, гневно осудить Израиль, еще сократить квоты на добычу нефти (соглашение о сокращении добычи саудиты еще весной заключили с Россией), и тем самым заставили нервничать мировой нефтяной рынок.

Фото: Getty Images

8) Можно предположить, что израильская армия в Сектор Газа пока не входила. Вечером шла переброска личного состава и бронетехники к границе. Если у ХАМАСа окажутся в достаточном количестве противотанковые комплексы, израильские потери в броне в плотной городской застройке будут крупными.

"Меркава" считается самым защищенным танком в мире, но во время последней израильско-ливанской войны хезбы на ура жгли эти танки с помощью противотанковых комплексов российского производства. Ведь этот танк от фугаса и РПГ-7 хорошо защищен.

А применение вчера палестинцами дронов для поражения танков демонстрирует, что все еще более сложно.

Чтобы понимать, во что превратятся бои в Газе, можете пересмотреть фильм "Падение черного ястреба" — атмосфера и архитектура крупного и нищего арабского города там переданы отлично. И добавьте к этому самую большую в мире плотность населения на квадратный километр.

9) Решение о размахе операции зависит и от американцев. Они традиционно оттягивают израильтян от горла их врага — в самый последний момент.

10) И последнее. Субьективное. Я много раз бывал в Израиле, в том числе и на Западном Берегу и в палестинских городах (Рамалла и прочие) и на линии разделения. После вчерашнего прочтения новостей у меня появилось ощущение, что израильскую армию, которую я тогда видел, распустили. А на ее место поставили какую-то другую.

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