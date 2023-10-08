Війна в Ізраїлі: день другий, проміжні підсумки

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1) За добу офіційну кількість убитих в Ізраїлі збільшили з п'яти (коли рахували тільки жертви ракетних обстрілів, оскільки у втрачених містах і селах трупи не підрахуєш) до 250 або 300. Опубліковані імена 26 убитих військових. Ще близько 750 зниклих безвісти — не тільки військових, усіх. І понад півтори тисячі поранених. Кількість викрадених у полон цивільних і військових невідома. Ізраїльські ЗМІ вчора припускали про приблизно півсотні. Я думаю, що більше.

Кількість убитих у Газі — вчора надвечір було близько 200 убитих і 1100 поранених — судячи з усього, йдеться саме про саме місто, а не про сектор.

2) Зачистка прикордонних містечок ізраїльською армією, думаю, ще триває. Райвідділ у Сдероті так і не змогли відбити, тому вночі просто підірвали разом із бойовиками. Судячи з фото, це була монструозна споруда з бетону, побудована з розрахунку на прямий ядерний удар.

Контроль над військовою базою відновлено. Скільки бойовики потягли звідти зброї — ніхто не знає. Зате я припускаю, що іранські специ спокійно забрали на вивчення всі документи, списки особового складу і весь шифрований зв'язок із кодами доступу та іншим. Цілком можливо, що захоплення зв'язку в штабі дивізії допомогло вчора відстежувати пересування ізраїльської підмоги.

Ще ввечері йшов бій на КПП Ерец (Ерез).

Фото: Getty Images

3) Газу приблизно з обіду вчорашнього дня обстрілює ізраїльська авіація. Толку — ну як завжди. Не дивлячись на звіти ЦАХАЛу, можу сказати, що знищено 25 пунктів ухвалення рішень, півтори тисячі іноземних найманців і три Бін Ладени. Наскільки я можу судити за минулими війнами і новинами з них, уся реальна інфраструктура ХАМАСу перебуває під землею і під Газою є ще одне місто.

4) На Західному Березі вночі були перестрілки, террів намагалися брати в ліжечках, вони заздалегідь прокинулися, вимагали не заважати їм спати і відстрілювалися. У дрібних селищах у пустелі молодь розважається підпалюванням покришок, подекуди палестинці намагаються з ножами кидатися на євреїв. Застосування ножів демонструє, що вогнепальної зброї на Західному Березі поза поліцейськими станціями та офісами сил самооборони не так уже й багато і її бережуть для спеціально навчених басмачів.

В Юдеї та Самарії сьогодні оголошено загальний палестинський страйк.

5) Потроху починаються перестрілки з Ліваном, точніше, з Хезбаллою. Це злий, дуже добре підготовлений і вмотивований супротивник, який пройшов бої за Алеппо і не обмежений у матеріальних засобах. Коротко — можете вважати, що значна частина Хезболли підготовлена, як ті вчорашні "бомжі" на мопедах, які прорвали кордон і влаштували в Ізраїлі пекло.

6) Ах так, Нетаньяху ввечері назвав Газу містом зла і порадив місцевому населенню терміново валити звідти. Інших варіантів у Бібі після відео з убитими і зґвалтованими немає.

Палестинський вихід уже потроху починається. Думаю, біжать ті, у кого є гроші оплатити прохід підземним тунелем до Єгипту. Сам Єгипет начебто вчора почав стягувати війська до кордону. Очікує гуманітарну катастрофу на своїй території.

7) Про позицію мусульманських країн. "Талібан" учора попросив персів, Ірак і ще когось дати прохід через свою територію талібам — на війну з Ізраїлем. Підозрюю, що для начальничків у Кабулі це чудовий спосіб сбагрити своїх контужених.

Хоча під час великих арабо-ізраїльських воєн на фронтах і як льотчики світилися представники далеко розташованих країн. Ізраїльські військові історики згадували про льотчиків із КНДР. Іракська дивізія точно була, хоча Ірак з Ізраїлем і не межує.

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Війна з бойовиками ХАМАС. Що відбувається в Ізраїлі, 5 оперативних висновків

Саудівська Аравія, яка багато років неофіційно дружила з Ізраїлем і планувала тепер робити це офіційно, тихо матюкається.

В арабському світі досі є відгомони теми про палестинських братів, яка свого часу старанно розкручувалася. Насправді практично всім іншим арабам на них плювати, але офіційно про це говорити не можна. Не зрозуміють-с.

Тому можна обережно засудити Ізраїль, гнівно засудити Ізраїль, ще й скоротити квоти на видобуток нафти (угоду про скорочення видобутку саудити ще навесні уклали з Росією), і тим самим змусили нервувати світовий нафтовий ринок.

Фото: Getty Images

8) Можна припустити, що ізраїльська армія в Сектор Гази поки що не входила. Увечері йшло перекидання особового складу і бронетехніки до кордону. Якщо у ХАМАСу виявляться в достатній кількості протитанкові комплекси, ізраїльські втрати в броні в щільній міській забудові будуть великими.

"Меркава" вважається найзахищенішим танком у світі, але під час останньої ізраїльсько-ліванської війни хезби на ура палили ці танки за допомогою протитанкових комплексів російського виробництва. Адже цей танк від фугаса і РПГ-7 добре захищений.

А застосування вчора палестинцями дронів для ураження танків демонструє, що все ще складніше.

Щоб розуміти, на що перетворяться бої в Газі, можете переглянути фільм "Падіння чорного яструба" — атмосферу й архітектуру великого й злиденного арабського міста там передано чудово. І додайте до цього найбільшу у світі щільність населення на квадратний кілометр.

9) Рішення про розмах операції залежить і від американців. Вони традиційно відтягують ізраїльтян від горла їхнього ворога — в останній момент.

10) І останнє. Суб'єктивне. Я багато разів бував в Ізраїлі, зокрема і на Західному Березі, і в палестинських містах (Рамалла та інші), і на лінії поділу. Після вчорашнього прочитання новин у мене з'явилося відчуття, що ізраїльську армію, яку я тоді бачив, розпустили. А на її місце поставили якусь іншу.

Джерело.