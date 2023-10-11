Решающая битва под Авдеевкой. Почему это сражение станет одним из самых жестоких в войне

Россияне пошли в мощное наступление под Авдеевкой. Военный корреспондент Юрий Бутусов анализирует складывающуюся ситуацию и объясняет важность происходящего, предупреждая о жестоких боях на этом направлении.

Россия начала большое наступление на Авдеевку — началась еще одна из одна из определяющих битв войны

Авдеевка имеет стратегическое значение для РФ, поскольку этот город является фактически воротами в Донецк — основной коммуникационный узел на оккупированных территориях. И для того, чтобы закрепиться на захваченном Донбассе, Путину нужно отодвинуть линию фронта от Донецка.

В 2022-м российские войска вели наступление на Авдеевку, пытаясь глубоко охватить город с обоих флангов. Однако российское наступление было остановлено из-за героического сопротивления украинцев.

Битва за Авдеевку будет более ожесточенной, чем битва за Угледар зимой.

Наличие плотной застройки Донецка и Ясиноватой способствует скрытым действиям, развертыванию среди жилых районов артиллерии, скрытым действиям бронетехники. Россия сосредоточила значительные силы авиации, которая использует высокоточное оружие, большое количество снарядов, которые могли получить от Северной Кореи и Ирана.

Россияне пытаются создать большое преимущество в дронах. Российские дроны вместе с артиллерией применяются для поражения передовых позиций, Враг пытается открыть путь своей пехоте и танкам, чтобы проломить боевые порядки наших войск, в первую очередь — с применением большого количества высокоточных боеприпасов.

Авдеевка уже и так серьезно пострадала от обстрелов...

Основной удар наносится с юга Авдеевки. В отличие от первого наступления на Авдеевку, которое длилось с июля 22-го по март 23-го годов, сейчас охват города запланирован по значительно более короткой дуге. Но враг пытается избежать боев в городской застройке, и создать угрозу окружения для наших войск в городе.

Ситуация очень серьезная, битва за Авдеевку требует сосредоточения всех ресурсов.

У сил обороны Украины также есть свои преимущества в этом районе. Мы хорошо понимаем, куда и как собирается идти враг. Теперь эти преимущества надо реализовать. Перед нашей артиллерией и ударными дронами — много целей.

Началась очень тяжелая битва.

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