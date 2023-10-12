США могут вторгнуться в Мексику: почему для них распространение фентанила важнее войны в Украине

Вместо помощи Украине Республиканская партия США выбирает другой военный проект — удар по нарколабораториям на мексиканской территории. Экс-федеральный прокурор Грегори Уолленс в колонке для The Hill считает это классическим примером "тупой войны".

Барак Обама, будучи сенатором, объяснял свою оппозицию вторжению администрации Буша в Ирак, сказав: "Я не против всех войн. Я против тупой войны".

Со своей стороны, республиканцы не против всех войн — они выступают только против умных.

В течение нескольких месяцев поддержка республиканцами умной войны, которая служит нашим национальным интересам и помогает Украине защититься от российского вторжения, неуклонно снижается. Между тем, поддержка партией действительно глупой войны — односторонних военных атак на наркокартели в Мексике с целью остановить трансграничную торговлю фентанилом — почти стала партийной догмой.

Кандидаты в президенты от республиканской партии губернатор Флориды Рон ДеСантис, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший посол ООН Никки Хейли недавно поддержали такие военные действия. ДеСантис пообещал отправить спецназ США для уничтожения лабораторий по производству фентанила в "первый день". Ведущие республиканцы в Палате представителей и Сенате предложили широкие разрешения на использование военной силы США в Мексике.

В 2020 году министр обороны Марк Эспер осознал, что президент Дональд Трамп серьезно настроен на нападение на Мексику, когда дважды спросил Эспера об использовании ракет для уничтожения мексиканских лабораторий по производству наркотиков и создании впечатления, что "никто не узнает, что это были мы". Эспер написал в своих мемуарах, что, если бы он не посмотрел Трампу в лицо, он бы подумал, что это шутка.

В 2022 году от фентанила умерло больше американцев, чем погибло во время войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, вместе взятых. Но вторая мексикано-американская война не нанесет существенного ущерба мексиканским предприятиям по производству фентанила. Даже советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, известный своей воинственностью, заявил, что односторонние военные операции "не решат проблему".

Неуправляемая треть Мексики предлагает достаточно места для скрытого производства фентанила в небольших, широко рассредоточенных лабораториях. Одна лаборатория была расположена посреди коровьего стада. Наркокартели, которые были бы пятым по величине работодателем в Мексике, если бы они были единой организацией, очень устойчивы, потому что, несмотря на то, что ежедневно теряют десятки рабочих из-за полиции или внутреннего насилия, они продолжают заниматься бизнесом. Поскольку на американской наркозависимости можно заработать так много денег, США придется продолжать бомбить постоянно восстанавливаемые лаборатории по производству наркотиков. Другими словами, республиканцы втянут нас в еще одну "вечную войну".

Президент Мексики Обрадор, как ни удивительно - потенциальный союзник Путина в войне против США Фото: Getty Images

Более того, Мексика не будет просто стоять в стороне, пока США грубо нарушают ее суверенитет и вновь вскрывают раны американо-мексиканской войны 1846–1848 годов. Она тогда потеряла половину своей территории, но мексиканцы до сих пор празднуют доблестную защиту Мехико от американских захватчиков молодыми курсантами-подростками, которые скорее покончили бы жизнь самоубийством, чем сдались. Но республиканцы, очевидно, полагают, что даже если Мексика будет сопротивляться, она будет быстро подавлена ​​военной мощью США.

Такое мышление, которое перекликается с мышлением Кремля, когда он вторгся в Украину, предполагает, что захваченная страна будет сражаться в одиночку, без внешней поддержки. На самом деле у Мексики есть потенциальный союзник, который поможет защититься от американских атак на наркокартели — Владимир Путин.

Если вы думаете, что это надуманно, учтите, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал предложения республиканцев о применении военной силы против наркокартелей "оскорблением народа Мексики, который не подчиняется чьим-либо приказам". И учтите, что Лопес Обрадор, который осудил США за поставки оружия в Украину, недавно пригласил контингент российских солдат маршировать вместе с мексиканскими солдатами на военном параде, возможно, чтобы послать сигнал республиканским ястребам вторжения.

Если Украина проиграет войну, потому что республиканцы заблокировали военную помощь, а США вместо этого нападут на мексиканские нарколаборатории, мы можем стать свидетелями ошеломляющего разворота ситуации. В конечном итоге, Россия может поставлять Мексике оружие НАТО, захваченное у Украины, включая ракеты "Патриот" и ракетные системы HIMARS, для защиты от американского военного нападения.

Путин будет единственным победителем.

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