Отказ от Украины станет ошибкой для Запада. Почему помощь в войне должна продолжаться до победы

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До того, как осенние дожди превратят равнины в грязь, осталось всего несколько недель, а долгожданное украинское летнее наступление привело к разочаровывающим результатам. Украинские силы добились ограниченных местных успехов в своем наступлении на Мелитополь, но не смогли перерезать сухопутный мост России с Крымом.

Погода скоро приведет к остановке крупномасштабных операций. Вопреки распространенному мнению, грязь, а не снег, остановила немецкое вторжение в Советский Союз в 1941 году. Начиная с середины октября, проливные дожди приводят к тому, что русские называют "распутицей", когда поля превращаются в трясину, непроходимую для тяжелых транспортных средств.

Разочаровывающее отсутствие прогресса в Украине объясняется несколькими факторами. Все они указывают на вероятность затяжного тупика.

Во-первых, Россия сейчас ведет войну, к которой ее армия лучше всего подготовлена. У российской армии — узкое соотношение "зубов и хвостов": слишком мало людей, обеспечивающих материально-техническую поддержку передовым войскам, из-за чего было трудно выдержать быстрое наступление на Киев, которое с таким треском провалилось весной 2021 года.

Однако эта слабость не мешает оборонительным операциям. У русских было достаточно времени, чтобы подготовить несколько оборонительных линий, поддерживаемых минными полями, минами-ловушками и огневыми точками, а также накопить запасы боеприпасов вблизи линии фронта.

Превосходство российских вооруженных сил в авиации, ракетах и ​​артиллерии позволило им сдержать нападавших и нанести ущерб инфраструктуре в глубине Украины. Конфликт теперь больше похож на траншейную тупиковую ситуацию Первой мировой войны, чем на маневренную войну Второй мировой войны.

Во-вторых, украинские силы провели менее эффективную кампанию, чем могли бы. Несмотря на поддержку Запада и миллиардную военную помощь, предоставленную США и их союзниками, Украина все еще имеет вооруженные силы советского образца. Они не спешили перенимать то, что пруссаки открыли в 19 веке и сегодня превозносят все западные армии: Auftragstaktik, тактику, основанную на выполнении миссии, которая побуждает младших офицеров и унтер-офицеров проявлять инициативу, используя тактические возможности.

В устранении этого недостатка был достигнут прогресс, но недостаточно быстро, чтобы дать решающие результаты. В статье "Нью-Йорк Таймс" от 23 июня отмечалось развертывание девяти бригад численностью 36 000 человек, способных "применять общевойсковую тактику — синхронизированные атаки пехоты, бронетехники и артиллерии, — которой они научились у американских и других западных войск". Но и это примечательное достижение показывает, насколько должна измениться остальная часть армии, чтобы стать более эффективной.

Обучение украинских бойцов в Британии дало свои плоды - но пока недостаточные Фото: Минобороны Украины

Американские аналитики также раскритиковали Украину за нерациональное распределение ресурсов и отвлечение сил и техники от основного удара на юге на гораздо менее важный Бахмутский фронт. Они обвиняют в этом решении "старую советскую коммунистическую доктрину, которая стремится свести к минимуму соперничество между фракциями армии путем предоставления одинакового количества живой силы и техники всем командованиям".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ООН, что увеличение военной помощи имеет решающее значение для победы над Россией. Большее и лучшее оборудование, безусловно, поможет Украине выдержать войну, но, вероятно, не решит ее исход. Снабжать украинцев 155-мм артиллерийскими снарядами – это одно, а дать им современное, высокотехнологичное оборудование – совсем другое.

F16 иллюстрируют проблему. Едва самолеты были обещаны, как стало ясно, что лишь немногие украинские пилоты владеют английским языком, необходимым для обучения их использованию. Как только это препятствие будет преодолено, должен последовать длительный период обучения. ВВС США могут обучить опытного пилота управлению F16 за пять месяцев, а неопытного — за восемь. Однако обучение этих пилотов умелому управлению самолетом в бою может занять до двух лет.

Несмотря на то, что F16 превосходят старые российские самолеты, они не будут содержать новейшей авионики и другого оборудования, как те, на которых летают американские пилоты. Сложная российская система ПВО и умелое использование переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) могут помешать этому самолету стать ожидаемым переломным моментом в игре.

Эти факторы позволяют предположить, что, хотя Украине и не грозит непосредственная опасность проиграть войну, она, возможно, не сможет и выиграть ее, особенно если победа означает освобождение всей потерянной территории. Украинцы явно не смогут победить в войне на истощение против гораздо более крупной нации с гораздо большим богатством, населением и ресурсами.

Если не рассчитывать на крупную победу Украины на поле боя, что кажется маловероятным, потребуются глубокие изменения в позиции России, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. Все индикаторы говорят о том, что этого не произойдет. Общественная поддержка войны в России остается сильной.

Кремль смягчил последствия западных санкций, резко увеличив торговлю с Китаем, Индией и Турцией. Иран снабжает российскую армию дронами, а Северная Корея вскоре может поставить ей артиллерийские снаряды.

Чем же тогда может закончиться эта ужасная война? Одной из возможностей является урегулирование путем переговоров, которое на данном этапе потребует от Зеленского признания потери территории и готовности Путина к переговорам. Ни то, ни другое не кажется вероятным.

Понеся тяжелые потери в начале летнего наступления, украинское командование проявило благоразумие, избегая крупных дорогостоящих наступлений в пользу небольших локальных атак для получения дополнительных успехов. Если такая модель сохранится, война может продлиться, как предсказывает один британский генерал, "десятилетия".

К сожалению, затяжная война усугубляет проблему усталости доноров. Более половины американцев по-прежнему поддерживают предоставление помощи Украине на том же или более высоком уровне, но оппозиция растет среди республиканцев, которые делают это проблемой на текущих переговорах по бюджету.

Усталость доноров также возникла в Европе. Польский премьер-министр только что объявил, что его страна "больше не будет поставлять оружие Украине". Лидер на выборах в Словакии 30 сентября заявил, что "не отправит ничего в Украину". К счастью, поддержка Украины остается сильной в большинстве других стран НАТО, как и обещания помощи.

После всех страданий и жертв, отказ от Украины был бы трагической ошибкой. Если они готовы сражаться, мы должны помогать им столько, сколько потребуется.

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