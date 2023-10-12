800 миллиардов долларов - на ВСУ. Как создать реально обороноспособную Украину

Для того, чтобы кардинально изменить ситуацию с обороноспособностью Украины, нужен большой рывок. Экономист Алексей Кущ уверен, что страна нуждается в десятилетии ускоренного роста, чтобы в итоге выйти на ВВП величиной в триллион долларов.

Про военный бюджет.

Война — это еще и состязание экономических потенциалов.

Но здесь есть важное условие — при равных уровнях вовлеченности в войну.

РФ в 2024 году потратит на силовой сектор (армия, полиция, ФСБ и т.д.) 6% ВВП или 130 млрд. дол.

Для формирования паритета, нам необходимо тратить примерно столько же, так как технологического преимущества у нас нет.

То есть, более 80% ВВП, что априори невозможно.

Исходя из всех моделей, возникает риск диспропорции в уровнях силы.

Запомним этот вывод и назовем его "ошибочный вывод номер один".

Риск дисбаланса в расходах компенсируется для нас фактором внешней помощи.

Более того, с учетом экономического потенциала наших союзников, перевес вроде на нашей стороне: ВВП наших партнеров в 25 раз превышает потенциал РФ.

Запомним и этот вывод, назвав его "ошибочный вывод номер два".

Ведь РФ полностью вовлечена в войну, а наши союзники — лишь в малой степени.

Они потратили на Украину 250 млрд. дол за два года, что составило 0,5% их ВВП.

Если бы они направили 5%, то есть в десять раз больше, получился бы астрономический бюджет в 2,5 трлн. дол.

За такие деньги можно было бы построить "Звезду смерти", по аналогии со "Звездными войнами"….

Тогда бы России уже пришлось тратить несколько годовых ВВП.

Как видим, война родила два мифа.

Первый — "Россия слабее, потому что потенциал западных стран больше".

Второй — "Россия сильнее, потому что ее экономика мощнее украинской".

На самом деле, ситуация сейчас напоминает клинч в боксе, примерное равенство ресурсов и обессиливание двух сторон. Помощь наших союзников позволяет не упасть в клинче, но ее недостаточно для существенного перевеса, прежде всего технического и технологического.

Нынешнее положение Украины напоминает боксерский клинч Фото: pexels.com

Кстати, в структуре нашего оборонного бюджета основную часть составляет зарплата военных. Это очень хорошо для воинов, но это еще и свидетельствует о том, что на технологии и технические средства остается недостаточно финансовых ресурсов.

Хотя главным "расходником" на войне должна быть техника и технологии.

Где же выход?

А выход в создании десятилетнего отрезка роста на уровне 5%+ в течение 10 лет с выходом ВВП на уровень 1 трлн. дол, с тем, чтобы ежегодные 5% валового продукта на оборону составили 50 млрд. дол.

И чтобы это были исключительно наши расходы.

Берем отрезок завершения войны и послевоенного восстановления, плюс структурная перестройка экономики — до 2030 года.

Значит с 2030 по 2040 — разгонная полоса ВВП до 1 трлн. дол. Период "большого толчка".

Затем выход на траекторию зрелой экономики и 10-летний цикл закрепления результатов с инвестированием 5% ВВП в оборону.

За 20 лет — до 800 млрд дол инвестиций в армию. Это создаст самый лучший фундамент национальной безопасности.

Говорят, лучшее время посадить дерево — 20 лет назад.

Второе лучшее время посадить дерево — сегодня.

О модели роста экономики до 1 трлн. дол. и 5% на оборону от этой суммы (а не от в пять раз меньшей) я писал с 2016 года.

Более того, я уже тогда говорил, что настоящий патриот страны — именно тот, кто сформулирует рациональный и прагматичный путь к этой вершине.

Я уже тогда говорил, с ВВП в размере 100-200 млрд. дол., мы не построим сектор обороны, на который побоятся напасть.

Но общество тогда погрязло в переименовании проспектов, вопросах языка, церкви, "8 или 9 мая", "празднуем или нет 8 марта" и т.д.

Оправдывали все это необходимостью построения "жесткой идентичности".

А тем времен, в мире доминируют "пластичные идентичности", создающие пространства для развития, а не тупики конфликтности.

Источник.