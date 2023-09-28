Украинская рождаемость — самая низкая в мире. Почему это совсем не волнует политиков

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Что должно произойти, чтобы наши политики перестали любоваться собой в софитах мира и осознали, что за фасадом войны скрывается вот эта бездна:

Wall Street Journal пишет, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире.

Коэффициент фертильности сократился до показателей "случайных рождений".

Количество рождений в январе-июне 2023 года на 28% ниже, чем за аналогичный период довоенного 2021-го.

Это самое глубокое падение за весь период независимости Украины.

Нация — это живой организм, и он умирает.

Нация утрачивает магнетизм родной земли, люди едут "світ за очі".

Женщины вывозят своих сыновей-подростков за границу, с высшим образованием работают посудомойками и сиделками, чтобы дать своим детям ЖИЗНЬ.

Украинские мамы вывозят детей за рубеж — в поисках хорошей жизни

Да, еще до войны Украина находилась в глубокой демографической яме. А что же тогда у нас сейчас? Бездна?

Зачем нужны все эти встречи с морганами и блэкроками?

В кого будут все эти инвестиции?

Кто пожнет плоды прибылей от них?

Иногда я завидую моральной анестезии наших политических элит.

Если бы я чувствовал хоть малую толику своей ответственности, меня бы эта трагедия, без преувеличения, съедала каждый день.

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