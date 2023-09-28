Украинская рождаемость — самая низкая в мире. Почему это совсем не волнует политиков
Рождаемость в Украине достигла низшего уровня за весь период независимости и стала худшей в мире. Эксперт Алексей Кущ недоумевает, почему эти обстоятельства совершенно не учитываются отечественными политиками.
Что должно произойти, чтобы наши политики перестали любоваться собой в софитах мира и осознали, что за фасадом войны скрывается вот эта бездна:
Wall Street Journal пишет, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого уровня в мире.
Коэффициент фертильности сократился до показателей "случайных рождений".
Количество рождений в январе-июне 2023 года на 28% ниже, чем за аналогичный период довоенного 2021-го.
Это самое глубокое падение за весь период независимости Украины.
Нация — это живой организм, и он умирает.
Нация утрачивает магнетизм родной земли, люди едут "світ за очі".
Женщины вывозят своих сыновей-подростков за границу, с высшим образованием работают посудомойками и сиделками, чтобы дать своим детям ЖИЗНЬ.
Да, еще до войны Украина находилась в глубокой демографической яме. А что же тогда у нас сейчас? Бездна?
Зачем нужны все эти встречи с морганами и блэкроками?
В кого будут все эти инвестиции?
Кто пожнет плоды прибылей от них?
Иногда я завидую моральной анестезии наших политических элит.
Если бы я чувствовал хоть малую толику своей ответственности, меня бы эта трагедия, без преувеличения, съедала каждый день.Важно